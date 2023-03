Verloofde vol vragen nadat Levie (38) uit Diksmuide volgens onderzoek stierf aan overdosis medicatie: “Medicatie? Hij wou zelfs geen Dafalgans nemen”

Tien dagen nadat Levie Debruyne (38) uit Diksmuide door zijn verloofde Cecile dood teruggevonden werd in bed maakte het parket de doodsoorzaak bekend: een overdosis medicatie. Maar daar hebben zijn familie en Cecile enorm veel vragen bij. “Medicatie? Levie wou zelfs nooit een Dafalgan innemen of naar de dokter gaan. Hij was tégen medicatie.” Ze hopen snel op duidelijkheid.

“Het was het meest afschuwelijke moment in mijn leven. Ik schudde hem, riep Levie en probeerde hem te reanimeren. Ik kon het écht niet geloven. Maar tegelijk werd de realiteit hard duidelijk: mijn verloofde was naast me gestorven in bed.”

Cecile Nagels (27) is nog steeds kapot van verdriet nadat haar verloofde Levie Debruyne (38) onverwachts het leven liet op zondag 26 februari. Omdat de doodsoorzaak onduidelijk was werd zijn overlijden als verdacht beschouwd. Het parket liet weten dat uit het toxicologisch rapport blijkt dat Levie stierf aan een overdosis medicatie. Maar dat roept enorm veel vragen op bij zijn geliefden.

Tegen medicatie

“Levie was tegen medicatie”, zegt Cecile. Het koppel was zeven jaar samen en de laatste twee jaar verloofd. Ze woonden sinds een maand samen in een huurhuis in de Laure Fredericqlaan in Diksmuide. “Als hij ziek was, ging hij zelfs nooit naar de dokter. Hij geloofde dat hij sterk genoeg was om zelf te genezen. Het enige dat wij in huis hebben waren Dafalgans. En eerlijk: zelfs die heb ik Levie nooit weten nemen. We zitten dus vol vragen over hoe het komt dat hij gestorven is en dan nog door een overdosis medicatie zeggen ze. Want er was helemaal niets aan de hand.”

“Die zaterdagavond was hij naar een vriend geweest en om 2 uur was hij thuis. We praatten en aten toen nog wat beneden en gingen om 4 uur slapen. Rond de middag werd ik wakker en riep tegen Levie dat het tijd was om op te staan. Maar hij werd helaas niet meer wakker.”

Drugsverleden

Bij het gerecht had men aanvankelijk vermoedens dat drugs een rol kon spelen in het overlijden van Levie, wat nu niet blijkt uit het toxicologisch onderzoek. “Dat zou me ook enorm verbaasd hebben”, vervolgt Cecile. “We gaan niet ontkennen dat Levie vroeger wél een drugsprobleem had. Hij durfde wel eens speed nemen. Maar daar was hij al jaren vanaf. Hij was daarover ook altijd open en eerlijk tegen me.”

“Op straat zijn er nog steeds mensen die roddelen dat hij daar tóch aan overleed. Dat mag nu echt stoppen want het doet ons veel pijn. We hopen snel de waarheid te kennen over die medicatie. Was het een ongeluk of gebeurde er iets dat Levie zelf niet wist?”

Rapper

Bij velen was Levie ook bekend als rapper onder de naam MC Rechtut. “Hij heeft in het verleden al eens een album uitgebracht en legde zich de laatste maanden weer toe op het schrijven van nieuwe songs. Want hij wou een nieuw album uitbrengen. Hij had veel inspiratie want hij had na moeilijke jaren zijn leven helemaal op de rails. Iedereen die Levie kent weet dat hij een super lieve jongen was die voor iedereen klaarstond. Ja, hij zag er misschien stoer of gevaarlijk uit met die piercings en tattoos, maar dat was maar zijn buitenkant. Hij had een hele zachte binnenkant. Ik zal hem ongelofelijk missen”, besluit Cecile.

De begrafenis van Levie vond dinsdag plaats in intieme kring. De man laat naast zijn verloofde nog twee zussen en een broer na. (JH)