Verkeersongeval wordt visser Claude (37) fataal, nadat hij vijf jaar geleden ontsnapte aan dood op zee

Op 7 november 2018 kapseisde de O.13 Morgenster met vier bemanningsleden aan boord. Onder hen ook Claude Hollebeke en zijn tweelingbroer Guy. Ze kropen door het oog van de naald. Hoewel je het gevecht tegen de zee amper kan winnen, wonnen ze die uiteindelijk toch. Woensdagavond sloeg het noodlot echter toe en overleed Claude in een tragisch verkeersongeval met zijn motor. Hij werd amper 37 jaar.

Elke dag je leven wagen op zee om vis op het bord van de consument te toveren, om dan uiteindelijk om het leven te komen bij een verkeersongeval waar je eigenlijk zelf geen schuld aan hebt. Het overkwam Claude Hollebeke – visser, broer, papa, echtgenoot en zoon – woensdagavond.

Nochtans keken Claude, zijn broer Guy, Kevin Zaman en James Devey een kleine vijf jaar geleden de dood in de ogen toen ze in problemen kwamen met hun vissersvaartuig voor de Engelse kust.

Noodoproep

De O.13 Morgenster werd in 2011 aan het lijstje van Belgische vaartuigen toegevoegd. Het werd gebouwd in 1989 en werd eerder ingezet vanuit haar thuishaven Kieldrecht. Op 7 november 2018, een woensdag was het, kregen zowel het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende (MRCC) als de reddingsdienst in Engeland om 16 uur een noodoproep binnen.

De oproep kwam van de 0.13. Claude, op dat moment schipper, getuigde later in onze krant: “ We merkten dat ons schip water maakte aan de zijkant, vermoedelijk door een golfslag van het schip dat ons later zou redden. Nog geen tien seconden later kapseisde het schip.”

Aan de dood ontsnapt

Het schip bevond zich op dat moment voor de kust van Eastbourne, Engeland. Zowel Claude als Kevin vielen in het water. Guy en James konden zich op de romp van het schip hijsen. Uiteindelijk werden de vier bemanningsleden gered.

“We zijn aan de dood ontsnapt”, zei Claude nog. Aan stoppen dacht Claude echter op geen enkel moment. De zee was immers zijn leven.

Noodlot slaat dan toch toe

Tot woensdagavond het noodlot toesloeg. Claude was op weg naar huis toen hij op een Range Rover knalde die daar eigenlijk niet had moeten rijden. De wagen kruiste de R31 op een plaats waar dat verboden is. Claude had dan ook geen schijn van kans. De Oostendse visser was graag gezien in visserijmiddens, maar ook bij zijn vele vrienden.

Op sociale media regent het ondertussen steunbetuigingen. Directeur van het Maritiem Instituur Mercator, Jan Denys, waar Claude zijn opleiding volgde, zegt met verstomming geslagen te zijn. “Ik bewaar heel goede herinneringen aan Claude”, klinkt het. “Hij was leerling in 6 TSO Dek in Heist toen ik in het schooljaar 2003-2004 het eerste jaar directeur was in het toenmalig Provinciaal Maritiem Instituut Heist/Oostende, nu het Maritiem Instituut Mercator. Claude was een man uit één stuk, steeds recht voor de raap, maar met het hart op de juiste plaats.”

Ook zijn vele vrienden beamen het goede hart van de Oostendse visser. Het is duidelijk dat Claude door zijn vele vrienden, collega vissers en zijn familie gemist zal worden. Zijn familie wou voorlopig niet reageren op het tragisch overlijden van de visser.