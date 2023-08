Verdacht overlijden van 47-jarige vrouw in Bissegem: “Partner wordt verhoord”

Het parket stuurde het labo en een wetsarts naar de Hendrik Dewildestraat in Bissegem. Een 47-jarige vrouw werd er dood aangetroffen door haar echtgenoot. Het overlijden wordt als verdacht bestempeld.

Autopsie

“Die partner zal worden verhoord en werd in dat kader gearresteerd”, laat het parket weten. Het parket stuurde ook het labo en de wetsarts ter plaatse. Een autopsie moet nu meer duidelijkheid brengen, al zou een criminele piste de minst waarschijnlijke zijn.