Op het strand in Westende, deelgemeente van Middelkerke, is donderdagochtend een levenloos lichaam gevonden. Het parket beschouwt de zaak voorlopig als een verdacht overlijden.

Er werd alvast een wetsdokter aangesteld, de identificatie van het lichaam is momenteel bezig. De politie van Middelkerke heeft een ruime perimeter ingesteld, vanaf de rotonde in Middelkerke in de richting van Middelkerke-centrum.

Later meer.