Veldritlegende Charles Vanhoutte (92) overleden in Oostende

Met het overlijden van Charles Vanhoutte (92) hebben we afscheid moeten nemen van een veldritlegende. De ‘trein van Oostende’ snelde onder andere naar overwinningen in zijn eigen Stene, Gavere en Middelkerke. Bij Veloclub De Zeemeeuw speelde hij ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge crossers.

De rasechte Oostendenaar werd opvallend genoeg in de Franse Dordogne geboren, waar zijn ouders toen werkten. Enkele jaren later keerde het gezin terug naar Oostende. De koersmicrobe kreeg Charles snel te pakken, al zagen zijn ouders dat niet helemaal zitten. In 1953 won Vanhoutte het clubkampioenschap bij VC De Zeemeeuw, de Oostendse wielerploeg waarmee zijn naam altijd verbonden zal blijven.

Profcarrière

Een jaar later begon de talentvolle veldrijder aan een profcarrière van liefst vijftien jaar, onder andere bij Dossche Sport en het grote Flandria. In zijn eerste seizoen veroverde hij onmiddellijk brons op het BK in Hombeek. Vanhoutte pakte ook knappe overwinningen in Stene en in Gavere. In 1963 volgde zijn misschien wel allermooiste zege in de sterk bezette Noordzeecross in Middelkerke.

Na zijn actieve carrière bleef de fiets centraal staan in het leven van Charles Vanhoutte. Hij baatte niet alleen een fietsenwinkel uit in de Van Dijckstraat, maar werd ook een gewaardeerd parcoursbouwer. Bovendien stond Vanhoutte aan de wieg van de WK-successen van Norbert Dedeckere, goud bij de liefhebbers, en Bart Musschoot, zilver bij de juniores. Schoonzoon Rony De Vos veroverde ten slotte alle denkbare titels bij de masters.

Charles Vanhoutte overleed op 20 oktober thuis in Beernem, omringd door familie. Morgen vindt daar in de Sint-Amanduskerk ook de uitvaartplechtigheid plaats.

(AC)