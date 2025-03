Veelzijdige freelance journalist Eddy Lippens (54) uit Desselgem overleden: “Hij was een crème van een gast”

Met verslagenheid vernemen wij het overlijden van onze bijzonder actieve en toegewijde freelance medewerker Eddy Lippens uit Desselgem. Twee weken geleden werd hij thuis getroffen door een hartaderbeuk. Ondanks een langdurige operatie en de beste zorgen is hij op vrijdag 28 februari overleden. Hij was slechts 54 jaar.

Eddy was in de hele regio bekend, van Avelgem over Kortrijk tot Waregem en zowat alle gemeenten in de regio. Hij schreef zowel algemeen nieuws als sportverslaggeving. Altijd stond hij klaar om uit te rukken. Niet alleen had hij een goede pen, niet het minst was hij ook een getalenteerd fotograaf. Onder meer in Wielsbeke was hij de voorbije jaren erg actief. In de jongste editie van Krant van West-Vlaanderen is nog een groot interview van zijn hand met een schepen in Wielsbeke verschenen.

Door iedereen graag gezien

Eddy is op 15 september 1970 in Waregem geboren als de tweede van vier kinderen van Bertrand en Mireille Debusschere in Zulte waar hij opgroeide. Hij trok naar het VTI in Waregem voor de opleiding houtbewerking. Hij werkte onder andere bij Sofinal en intussen al zo’n 30 jaar bij het bouwbedrijf Sibomat in Zulte, gespecialiseerd in houtskeletbouw.

Een 13-tal jaar geleden is Eddy in nevenberoep begonnen als persmedewerker. Het begon bij het basketbal in Waregem, waar zijn zoon Mathis destijds actief was, maar hij had een brede interesse en stelselmatig namen zijn journalistieke werk en zijn actieradius toe. Hij had intussen een enorm uitgebreid netwerk.

“Voor mij en voor vele was Eddy een monument als journalist”, zegt Wielsbekenaar Marc Lambrecht die hem vanuit het verenigingsleven via de krant leerde kennen. ”Eddy zei nooit neen op een uitnodiging om een foto of reportage te maken. Hij nam voor alles zijn tijd, kon supergoed luisteren en kon er dan een mooie reportage van maken, inclusief unieke foto’s. Hij was door iedereen graag gezien, zonder uitzondering. Een crème van een gast. Hij is voor mij een vriend voor altijd!”

Noodlot

Op maandag 17 februari sloeg het noodlot toe. Terwijl zijn zoon Mathis, die bij hem in de Kleine Liebaardstraat in Desselgem woont, naar zijn werk was, moet hij een hartaderbreuk gekregen hebben. Hij werd in allerijl naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht maar dezelfde avond nog naar het UZ in Gent. Daar onderging hij een negen uur durende operatie. Toch is hij er elf dagen later overleden, doordat vitale organen aangetast waren. “Hij had helemaal geen voorafgaandelijke hartproblemen”, zegt zijn diepbedroefde moeder Mireille. “Hij was zo’n brave jongen. En nooit heeft hij een pint gedronken noch een sigaret gerookt. Gewoon pech, zeggen de dokters.”

Onnodig te zeggen dat Eddy’s plotselinge heengaan, onder meer op sociale media, heel wat beroering wekt. Hij zal bij velen gemist worden, niet het minst bij de redactie van onze krant.