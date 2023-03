Veel volk voor pakkend afscheid van Christel Hupperts (49)

In de aula van Uitvaartzorg Raes aan de Stuiverstraat in Oostende werd zaterdag afscheid genomen van Christel Hupperts, de 49-jarige, immer lachende mama van twee dochters, die op dinsdag 28 februari de strijd tegen darmkanker verloor. Familie, vrienden, kennissen en ex-collega’s van GO! MPIGO De Vloedlijn en andere scholen waren massaal aanwezig om Christel een laatste groet te brengen.

Tussen pakkende muziek werden foto’s getoond uit het leven van Christel, van haar prille jeugd tot liefdevolle mama en talentrijke opvoedster, die steeds voor alles en iedereen klaar stond, met een lach en een traan! Tot de laatste uren van haar te korte leven was ze gedreven bezig.

Er werden ook pakkende brieven voorgelezen van vriendinnen Nathalie en Jessica, én beklijvende getuigenissen van haar dochter Xena en haar broer Kurt. Tijdens de plechtigheid vloeiden vele tranen. Christel zelf ging altijd lachend vol optimisme door het leven!