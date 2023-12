“Vanille op een galletje met een klein toefje slagroom, daar smolt hij voor”: stichter ijssalon St Catherine Honoré Willaert (92) overleden

Honoré Willaert (92) is zondagochtend 3 december door ouderdom overleden in het woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort. Samen met zijn echtgenote, wijlen Magda Vanden Bussche, besloot hij in 1958 crèmerie St Catherine in Nieuwpoort-Bad te openen. Vandaag staat de derde generatie klaar. “De ziel van opa zal hier altijd blijven leven. We beseffen maar al te goed dat hij de sleutel tot succes in handen had”, zegt zoon Patrick (61). Het idee om een ijssalon te starten, kreeg Honoré tijdens de melkronde.

Klein zuivelwinkeltje

Honoré groeide op, op de boerderij van zijn ouders in Oostduinkerke. Het melk van de koeien verkocht de ondernemer tijdens zijn dagelijkse melkronde.

“Mijn ouders runden in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad een klein zuivelwinkeltje waar ze melk, kaas en eieren verkochten. St Catherine heette de zaak verwijzend naar de St Catherinakerk in Pervijze. Door een spelfout bij de drukker werd het St Catherine en het is altijd die naam gebleven. Toen hij de melk aan het leveren was, daagde het idee om een deel daarvan te verwerken in artisanaal ijs. In 1958 startten ze, in de zuivelwinkel, hun crèmerie met raamverkoop. Zitplaatsen waren er niet. Het begon allemaal met een bolletje vanille en chocolade. Dat is nu wel anders. We verkopen vandaag een dertigtal smaken.”

Begrip aan zee

St Catherine groeide al snel uit tot een begrip aan zee. Inwoners en toeristen genoten van het vers gedraaide ijs en Honoré en Magda genoten ten volle van het succesverhaal, tot in 1985. Toen kwam Patrick aan het roer, hij is nog steeds de zaakvoerder. De ziel van zijn ouders leeft nog steeds verder.

“We zijn pa en ma nog steeds dankbaar voor de aanzet die ze hebben gegeven. Het zuivelwinkeltje van weleer is er al lang niet meer. Jaar na jaar hebben mijn vrouw Ann (62) en ikzelf geïnvesteerd in de zaak. Vorig jaar nog vernieuwden we het interieur grondig. Wat was ons vader trots. Zo lang hij kon, passeerde hij dagelijks. Telkens kwam hij dan nog zijn bolletje ijs proeven. Hij genoot het meeste van vanille op een galletje met een klein toefje slagroom.”

Familieman

Naast ondernemer was Honoré een warme familieman. Hij stond steeds klaar voor zijn drie kinderen Veronique en de tweeling Patrick en Didier. Ook zijn vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen hadden een grote plaats in zijn hart. “Met zijn brommertje reed hij graag toertjes met zijn kleinkinderen”, mijmert Patrick.

Zijn zoon Laszlo (31) werkt als derde generatie reeds mee in het ijssalon en ook schoonzoon Gregory (34) is in dienst. “Opa was heel geliefd in Nieuwpoort en later ook in het woonzorgcentrum. Bij hem draaide het niet alleen om winst maken. Het sociale aspect was minstens even belangrijk. Die filosofie delen we nog steeds. We beseffen allemaal dat we alles te danken hebben aan hem. Zijn idee om ijs te verkopen, heeft onze carrière op de rails gezet.” (GUS)