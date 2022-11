Van klasgenootjes tot de voetbalploeg: Oostkamp en Ruddervoorde rouwen om Ona (5) en Maud (8), slachtoffertjes van gezinsdrama

Het tragische overlijden van Ona (5) en Maud (8) heeft zeer zwaar ingehakt op de schoolkameraadjes, de directie maar ook op de hele gemeenschap van Oostkamp en Ruddervoorde. Zo is er een minuut stilte tijdens de voetbalwedstrijden van KDC Ruddervoorde. De gemeente richtte een rouwplek in op het Hofplein, waar iedereen nog tot na het weekend terecht kan.

De gemeenteraad van Oostkamp op 17 november startte met een kort herdenkingsmoment en het aansteken van twee kaarsjes ter nagedachtenis van Ona en Maud. Daarna gaf burgemeester Jan de Keyser de nodige uitleg aan de raad over het familiedrama waarna een minuut stilte volgde. Burgemeester Jan de Keyser heeft donderdagnamiddag ook een gesprek gehad met de ouders van Chris V., de papa van de kindjes. “De ouders van Chris V. zijn ook slachtoffers in deze triestige zaak. We mogen dit niet vergeten. Ik heb hen ook mijn medeleven betuigd. Zij zijn ook hun kleinkinderen kwijt.”

Minuut stilte tijdens voetbal

Het droevige nieuws van het tragisch overlijden van Ona en Maud woensdagavond is ook zwaar ingeslagen bij KDC Ruddervoorde. Op alle wedstrijden van dit weekend, van de jeugd tot het eerste elftal, thuis en op verplaatsing zal er een minuut stilte zijn ter nagedachtenis van de twee kinderen. De KDC U9 ploeg bestaat uit klasgenootjes van Maud en ze waren nog altijd onder de indruk van het gebeuren. Met deze gedachte werd ook vorige donderdag snel beslist om alle jeugdtrainingen niet te laten doorgaan. De volledige KDC familie wil met deze minuut stilte haar medeleven betuigen met de zwaar getroffen families

De klasgenootjes van Maud beseffen maar al te goed wat er gebeurd is, maar toch is het de taak van de leerkrachten en ouders om alles te helpen verwerken. “Ik heb een kaartje gezet op de lessenaar van Maud in de klas met een foto van Maud en mij erop. Ik heb ook geweend en ben zeer verdrietig. We zijn ook al een paar keer naar het plekje van Ona en Maud geweest met de klas en ik ben er ook al een paar keer geweest met een vriendinnetje”, horen we van een klasgenootje van Maud.

We voelen dat ondanks de zeer goede begeleiding op school de kinderen nog met veel vragen blijven zitten, vragen waarop je niet zomaar een antwoord kan geven. Zo horen we van gescheiden ouders dat er kinderen zijn die niet meer naar hun papa willen gaan omdat ze bang zijn om wat gebeurd is en dat er kinderen zijn, en niet alleen in de basisschool de Kiem vragen aan de leerkrachten of hun papa hen ook dood zal doen. Dit symboliseert de impact die de moord op Ona en Maud heeft achtergelaten.

Rouwplek

Naast het rouwregister in de Basisschool de Kiem heeft de gemeente een rouwplek neergezet op het Hofplein. Ondertussen zijn er reeds vele kaarsen neergezet, staan er bloemen, kaartjes en knuffels maar vooral de zeer vele boodschappen zijn pakkend. Veel van de boodschappen komen van kinderen zelf, kinderen die Ona en Maud gekend hebben, bij hen in de klas zaten of nog in de jeugdbeweging. Het overlijden, en vooral de manier waarop heeft diepe wonden geslagen.

Ook aan de schoolpoort donderdagavond was het akelig stil, beangstigd zelfs en we konden het onbegrip op de gezichten aflezen. Vragen waarom toch, waarom twee onschuldige kinderen het slachtoffer moeten zijn van een scheiding, Wat hebben die twee kindjes toch misdaan, niets toch. Maar ook zeer veel verdriet, verdriet die de ouders moesten delen met hun kinderen die geweend hadden in de klas toen ze het nieuws hoorden van hun juf. Dit ongeloof en verdriet lezen we ook op de vele berichten in de rouwplaats op het Hofplein.

De rouwplaats blijft nog staan tot na het weekend om de mensen toch nog de kans te geven een boodschap voor de familie achter te laten. “Nadien zullen we alle berichten, knuffels aan de familie bezorgen”, aldus een aangeslagen burgemeester Jan de Keyser. (GST)