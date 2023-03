Valere Vanhandzaeme (93) overleden, medestichter van Koolskampse dorpsfeesten

Gewezen Koolskampenaar Valere Vanhandzaeme (93) is overleden. Hij werd geboren op 28 augustus 1929 en heeft altijd een prominente rol gespeeld in het dorpsleven. Hij is medestichter van de Koolskampse Dorpsfeesten en was twaalf jaar gemeenteraadslid.

Valere was zelfstandig aannemer van schrijnwerk. In de Ardooisestraat had hij met zijn echtgenote een meubelwinkel. Hij stond bekend voor zijn stipt en nauwkeurig werk.

12 jaar in gemeenteraad

Hij hield van zijn dorp en richtte samen met de KWB de dorpsfeesten op en het dorpscafé in de oude brouwerij Schotte was zijn idee. Valere was ook medewerker aan verschillende evenementen.

Bij de fusie met Ardooie debuteerde hij voor de gemeenteraadsverkiezingen en hij werd verkozen op de CVP-lijst. Hij zetelde twaalf jaar onafgebroken in de gemeenteraad.

Na zijn loopbaan vestigde Valere zich met zijn echtgenote op een zelf ingericht appartement in de Tieltstraat in Pittem.

Val

Recent verliet het echtpaar Pittem om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Na een val werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Tielt waar hij op 6 maart overleden is.

Valere is de man van Godelieve Defour. Ze zijn de ouders van Francine, die haar man Eric Dumoulin verloor bij een arbeidsongeval. Marielyn is de echtgenote van Eddy Lanckriet. (JM)