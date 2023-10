Urbain (90) en Anne Marie (87) samen overleden na euthanasie: “Hand in hand, bed tegen bed werden ze verlost”

In het woonzorgcentrum Huize Zonnelied in Ieper zijn Urbain Dekeyser (90) en zijn echtgenote Anne Marie Deryckere (87) na euthanasie samen overleden, in aanwezigheid van hun twee kinderen Steefan en Kristin. “Mijn papa was blind en wilde echt sterven”, vertelt Steefan. “Hij koesterde de wens te sterven al lang. In juli was hij formeel dat hij euthanasie wou. Mama kreeg in de loop van papa zijn euthanasieaanvraag te horen dat ze pancreaskanker had. Terminaal en helemaal uitgezaaid. Hand in hand, bed tegen bed werden ze in onze aanwezigheid verlost.”

“Onze ouders waren fantastische mensen. Ze hebben vreselijk hard gewerkt. Pa en ma leefden spaarzaam en waren blij met kleine dingen. Hun kinderen en kleinkinderen waren hun grootste vreugde. Ze woonden een tijdlang in Belgisch Congo en dat beschreven ze als de mooiste tijd van hun leven. In het toenmalig RITO in Ieper gaf mijn papa dertig jaar les. Ze zijn zowel tijdens de actieve carrière, als toen ze op rust waren, enorm veel op reis geweest. De laatste keer negen jaar geleden.”

Euthanasieaanvraag

“Op een van die reizen, in Tenerife, is mijn vader gevallen met zijn fiets. Door de schok van de val en door glaucoom, waar hij tot dan geen weet van had, raakte hij de helft van zijn zicht kwijt. Door deze glaucoom (waarbij de oogzenuw beschadigd raakt, red.) raakte hij de jaren daarna langzaamaan blind. De laatste jaren kreeg hij ook af en toe epileptische aanvallen, waar niet echt een diagnose voor gesteld kon worden. En uiteindelijk voelde papa zich opgesloten in een oud, blind lichaam. Waardoor hij in juli uitdrukkelijk om euthanasie vroeg”

“Dat was een verschrikkelijke klap. De huisarts kwam op consultatie en mijn vader uitte aan hem zijn uitdrukkelijke wens. Uiteindelijk werd de aanvraag voor euthanasie opgestart. De procedure voorziet verplicht een wachttijd van 31 dagen. Nadien bevestigde mijn vader aan de dokter nogmaals dat hij echt wilde sterven. Hij was versleten en had geen levensvreugde meer. Omwille van zijn psychisch lijden en uitdrukkelijke wens te sterven, kwam de goedkeuring voor euthanasie volgens alle wettelijke bepalingen in orde.”

Samen sterven

Urbain en Anne Marie woonden in Ter Olmen in Ieper en verhuisden begin dit jaar naar rusthuis Huize Zonnelied. “Nadat mijn moeder haar heup had gebroken”, vertelt Steefan. “Mijn mama kwam ten val toen ze arm in arm met papa boodschappen aan het doen was. Mijn moeder was een zeer weerbare dame. In het rusthuis werd ze fel ziek en moest naar het ziekenhuis. Ze sliep niet meer. Pancreaskanker was de diagnose. Ze had nog drie maanden tot maximum een jaar te leven. Ze kreeg direct palliatieve ondersteuning. En tijdens deze ondersteuning uitte ze de wens te sterven dezelfde dag als papa. Voor ons was dat enorm hard. Toen ik de wens van moeder vertelde aan vader zei hij ‘dat is mooi’.

Congo

Urbain en Anne Marie kenden samen een gelukkig leven. © GF

De familie wenst de LEIFarts te bedanken. “We werden door hem fantastisch begeleid”, benadrukt Steefan. Urbain groeide op in Gistel in een kroostrijk gezin van negen kinderen. Hij volgde in Oostende een opleiding houtbewerking en werkte heel zijn leven in die sector. Anne Marie was afkomstig uit Marke. Er waren thuis zes kinderen. Ze leerden elkaar kennen op een feest van de middenstand. Ze trouwden in een dubbel huwelijk samen met mama haar zus Cecile. Na hun huwelijk trokken pa en ma naar Congo.

Voor Anne Marie alvast een heel grote stap. Ze gaf haar job als bediende bij de weverij Dewitte-Lietaer in Lauwe op. In het toenmalig Belgisch Congo was het een avontuur. Urbain was er al geweest en kende de omgeving. Het was een boeiende periode, maar dan kwam de onafhankelijkheid. Er ontstonden spanningen, er waren opstanden. Urbain en Anne Marie kwamen in 1960 met vakantie naar België en mochten niet meer terug.

Urbain en Anne Marie trokken meestal op reis naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. In 2017 werden ze door het stadsbestuur van Ieper gehuldigd voor hun zestigste huwelijksverjaardag. Naast de twee kinderen zijn er ook drie kleinkinderen: Zoë en de tweeling Jasper en Jasmien.

De uitvaart vindt plaats in intieme kring.