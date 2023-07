Uitvaart ereburgemeester van Wervik Johnny Goos (80) vindt zaterdag plaats

Aan het stadhuis op het Sint-Maartensplein in Wervik hangen sinds zondagvoormiddag de vlaggen halfstok. “Johnny was Johnny: geliefd, joviaal en hij stond altijd tussen de mensen”, zegt zijn opvolger burgemeester Youro Casier (Vooruit).

“Het is iemand die veel heeft gedaan voor de mensen. We werkten samen voor de socialistische mutualiteit Bond Moyson. Johnny was kantoorverantwoordelijke. Met een monsterscore wonnen we de verkiezingen in oktober 2000. We gingen van acht naar twaalf zetels. Johnny was de grondlegger dat we er met de socialisten in Wervik weer bovenop kwamen. We zitten met Vooruit nu nog altijd in een hoogconjunctuur. Had ik Johnny niet, dan stond ik hier niet.”

“Johnny was er altijd graag bij. Hij had een goede band met de foorkramers. Wie zag hem niet graag. Het was iemand met een fantastische uitstraling. Johnny kon mensen begeesteren. Bovendien was hij een keiharde werker.”

Verwezenlijkingen

Jarenlang ijverde hij voor een doorbraak van de grote Leiewerken en de installatie van een nieuwe brug. Wat als burgemeester niet lukte. Wel jaren later. “Het lukte Johnny wel om te zorgen voor de Balokkenbrug voor wandelaars en fietsers, achter de Briekenmolen”, zegt Casier. “Een tijdelijke brug werd er definitief. Johnny lag ook aan de basis van GC De Knippelaar in Kruiseke. Hij gaf een nieuw elan aan Wervik.”

Goos volgde destijds burgemeester Rosa Lernout-Martens zaliger op. Op de gemeenteraad gingen beiden vaak in de clinch. “Er waren politieke verschillen en het is soms bitsig geweest”, zegt Casier. “Nadat ze beiden van het politiek toneel verdwenen, hebben ze elkaar toch gevonden.”

Laatste groet

Een laatste groet aan Johnny Goos kan in het funerarium Serenity in de Vredestraat in Wervik van 14.30 tot 18.30 uur, vrijdag tot 17 uur. (EDB)