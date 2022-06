Uitbater hotel La Réserve in Knokke Eddy Walravens overleden

Donderdag is Eddy Walravens (71), de uitbater van hotel La Reserve in Knokke, overleden aan de gevolgen van kanker. “We wisten wel dat hij ziek was maar toch is het echt schrikken”, zegt ondernemer Bart Versluys, die vorig jaar samen met Marc Coucke La Réserve overkocht. “71 jaar, dju toch… Dat is eigenlijk twintig jaar te vroeg.”

Eddy Walravens genoot de voorbije jaren bekendheid als eigenaar/uitbater van hotel La Réserve in Knokk maar was quasi zijn hele loopbaan actief in de hotelsector. Zo was hij jarenlang, sinds 1980, directeur van het bekende Switel hotel in Antwerpen. Dat hotel werd jammer genoeg bij het brede publiek bekend door de brand die er op oudejaarsavond 1994 uitbrak en aan 15 mensen het leven kostte.

Iconisch kusthotel

Walravens kwam in 1997 samen met zijn toenmalige echtgenote Martine Van Thillo aan het roer van iconische kusthotel La Réserve in Knokke. Het mettertijd toch wat verouderde hotel werd in 2007 gesloopt en vervangen door een nieuwbouw die in 2011 opnieuw de deuren opende met Walravens als directeur. De Knokse vastgoedspeler Compagnie Het Zoute trok toen ook een aantal luxeflats op bij het hotel.

In 2021 werd het hotel overgenomen door de bekende ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys die ook een miljoeneninvestering en bijhorend driejarenplan klaar hadden met de ambitie om het hotel naar een nog hoger niveau met zelfs een vijfde ster te tillen. De nieuwe eigenaars hielden Walravens aan om als directeur de dagelijkse leiding op zich te nemen.

Casino van Middelkerke

“Het was onze bedoeling om nog lange tijd met hem samen te werken”, zegt Bart Versluys. “Natuurlijk wisten we van zijn ziekte maar recent ging het precies weer beter met hem. Hij zat dan wel in een rolstoel en had weinig kracht, maar zijn overlijden komt ook voor ons heel plots. Het is echt schrikken want hij maakte duidelijk dat hij nog niet aan uitbollen dacht. Eddy sprak zelfs nog zijn interesse uit om ook het hotel bij het nieuwe casino van Middelkerke uit te baten!”

De eigenaars, Versluys en Coucke, zouden volgende week de plannen voor de grootschalige renovatie van het hotel voorleggen aan Eddy maar dat mocht dus niet meer zijn. “Heel spijtig want over die renovatie was hij dolenthousiast. Het was zijn grote droom om La Réserve opnieuw naar de absolute top te brengen. Maar we gaan zijn levenswerk verder zetten en de renovatie zien we dan ook als een eerbetoon naar hem toe”, zegt Bart Versluys.

Jean-Claude Van Damme

“Er komen intussen heel wat steunbetuigingen binnen, zelfs van filmster Jean-Claude Van Damme. “Eddy kende echt de klappen van de zweep in het hotelwezen. Ik herinner me hem als een correcte, aangename en vriendelijke man om mee samen te werken. Dju toch, 71 jaar: dat is eigenlijk twintig jaar te vroeg.”

In een boodschap op de facebookpagina van het hotel wordt hij namens zijn familie en hotelpersoneel omschreven als een geliefde man die graag onder de mensen kwam en genoot van een gesprek, een aperitiefje en een etentje. In de lobby van het hotel werd een rouwregister opgesteld voor wie een boodschap wil nalaten.