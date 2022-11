Troostplek in energetische tuin van Sint Jan de Deo officieel en sfeervol geopend

Vrijdagavond werd de Troostplek in de energetische tuin van Sint Jan de Deo officieel ingehuldigd door het Lokaal Bestuur Kortemark, meteen werd ook het kunstwerk van Willem Goemaere van de Groene Weeldernis onthuld. De Troostplek is vanaf nu voor iedereen en elke dag toegankelijk.

Een Troostplek in Kortemark: het idee kwam van Sint Jan de Deo om in 2020 een Troostplek in hun Energetische Tuin te creëren, na overleg met leden en vrijwilligers van Ookunst, Ferm Handzame-Edewalle en het Sociaal Huis Kortemark.

Het is een mooi stukje natuur dat uitnodigt om even stil te staan, om er de afwisseling van de seizoenen te zien, te ruiken, te voelen én om er gevoelens aan te koppelen: gevoelens van verdriet, verlies, rouw, onmacht maar ook gevoelens van rust, verwondering, harmonie, kracht. De Troostplek werd geopend op 14 november 2020, maar door covid -19 kon de officiël inhuldiging in november 2020 en ook vorig jaar niet doorgaan. Dit jaar, ter gelegenheid van de tweede verjaardag, kon het wél. Meteen werd ook het kunstwerk van Willem Goemaere (De Groene Weeldernis) onthuld.

Warme soep

De Troostplek werd ingewandeld, vanaf de OC De Gildezaal, met een sfeervolle lichtjeswandeling en muzikaal begeleid door onder ander Joke Bekaert en Wouter Crombez. Iedereen kreeg ook een houten boomschijfje waar men onderweg een naam, een kleine tekening, een symbool, een uitspraak,… kon op schrijven. Dit schijfje kreeg een plaatsje op de Troostplek. De avond werd afgesloten bij een kop warme soep en de warmte van een vuurkorf.

Voor iedereen

De Troostplek is vanaf nu voor iedereen, ongeacht herkomst en geloofsovertuiging, toegankelijk gesteld, elke dag van zonsopgang tot zonsondergang.