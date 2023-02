Transportondernemer Arthur Wittouck uit Ardooie overleden

Ardooie, en in het bijzonder de wijk ‘t Veld moest op 10 februari onverwacht afscheid nemen van Arthur Wittouck. De bekende transportondernemer is thuis overleden.

Arthur Wittouck werd geboren op 10 augustus 1931. Hij overleed thuis, onverwacht, op 10 februari.

Arthur was de stichter van het transportbedrijf Wittouck, dat zijn thuisbasis had in de Bloemgatstraat in Ardooie. Op de wijk ‘t Veld en in de regio was Arthur een bekend figuur. Hij stelde er graag zijn domein ter beschikking van de jaarlijkse Tabak Ommegang waar veel vedetten de revue passeerden. Hij was lid van Neos.

Arthur was de echtgenoot van Nicole Van Acker. Ze zijn de ouders van Krist en Nicole Wittouck – Brutsaert, Kristel en Luc Wittouck – De Noyette, Idris en Els Wittouck – Durnez. Hij had meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Er wordt afscheid genomen van Arthur in de parochiekerk van Sint-Antonius op zaterdag 18 februari om 10.30 uur. (JM/Rouwcentrum Sabbe)