Transmigrant verongelukt bij poging om op vrachtschip te geraken

In Zeebrugge verongelukte een transmigrant die zich onderaan een trailer had vastgeklampt om aan boord van een roroschip te geraken. Een nog onbekende man had zich onderaan een trailer vastgeklampt. Tijdens het oprijden van het schip woensdagmorgen rond 8.30 uur verloor hij zijn greep. Hij raakte onder de wielen en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een woordvoerder van P&O Ferries bevestigt het ongeval. “Er was helaas een fataal accident met een persoon die illegaal onze terminal was binnengedrongen. We betuigen ons medeleven aan de nabestaanden van de overledene en verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek van de overheidsdiensten. Meer commentaar kunnen wij voorlopig niet geven.”

Slachtoffer identificeren

De scheepvaartpolitie, een wetsarts en het parket kwamen ter plaatse. De dienst Vreemdelingenzaken zal proberen om de onbekende te identificeren. Het laden van roroschip ‘Estraden’ werd stilgelegd tot wanneer het onderzoek van de overheidsdiensten klaar is. De andere terminaloperaties van P&O Ferries konden wel doorgaan.

Procureur Frank Demeester wijst nog eens op de grote risico’s van zo’n waagstuk. “De havenverrichtingen brengen zeer veel gevaren met zich mee. Om die reden wordt er ook vanuit parket en politie streng op toegezien dat mensen uit de haven blijven wanneer zij niet gemachtigd zijn om er aanwezig te zijn.”