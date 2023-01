Toneelgroep Uilenspiegel zal Arnold blijven koesteren: “Arnold Vantieghem van Tiegemberg was de inspirator en de drijvende kracht van onze vereniging”

TIEGEM – Arnold Vantieghem, geboren en getogen in Tiegem, woonde heel zijn leven op Tiegemberg uitkijkend op het Sint-Arnolduspark met Sint-Arnoldus als de patroonheilige van Tiegem. “Het is àl Tiegem wat de klok slaat”, zegt acteur Toneelgroep Uilenspiegel Gunther Vanmarcke (52). “Arnold is 85 jaar geworden en we zullen hem herinneren als een levensgenieter en bourgondiër.”

Arnold blies zijn laatst adem uit de nacht van zaterdag op zondag 22 januari 2023 in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Hij was schilder van beroep en als hobby schilderde hij portretten en landschappen. Ook gaf hij les aan de Kunstacademie in Gent tot zijn vervroegd pensioen. “Anton leefde intens in de zin van een jachtig en zeer creatief leven”, aldus Vanmarcke. “Dat vertaalde zich onder meer in een hele reeks olieverfportretten en -landschappen. Zeker de helft van de Tiegemnaren heeft een kunstwerk van Arnold aan zijn muur hangen. Hij werkte vaak in opdracht en was specialist in het schilderen van marmer. Een andere grote passie was zijn engagement in Toneelgroep Uilenspiegel.”

Massaspel

Het toneelverhaal begint in 1987. Er werd toen een massaspel rond het leven van Sint-Arnoldus opgevoerd in het Sint-Arnolduspark waarachter Arnold de drijvende kracht was. “Dag en nacht was hij ermee bezig was, van het ophalen van sponsoring tot het bouwen van het decor en tot het toneelspelen zelf. Eigenlijk zo goed als alles buiten belichting en regie”, zegt Gunther Vanmarcke die toen zeventien jaar oud was en het zich allemaal nog levendig herinnerd. Iedereen van Tiegem had wel ìets te maken met dit spektakel. Het was de aanzet tot de opstart van Toneelgroep Uilenspiegel.”

1994

In 1994 werd de Mensindezaal gebouwd als Ontmoetingscentrum op het Westdorp in Tiegem. “Arnold was er als de kippen bij om die zaal te gebruiken”, vervolgt Vanmarcke. “Hij trommelde toen heel wat mensen op om een toneelvereniging op te richten en eind 1994 was de eerste voorstelling een feit. Maar hij was niet alleen de drijvende kracht achter het Sint-Arnoldusspel, hij was ook de stuwende kracht achter de vereniging die tot dan onder de vleugels zat van vzw Sint-Arnoud, opgericht naar aanleiding van het massaspektakel.”

“Enkele jaren later zijn we op eigen benen gaan staan en was Arnold voorzitter van onze autonome vereniging en dat voor de rest van zijn dagen”, vult ondervoorzitter Toneelgroep Uilenspiegel Dirk Deconinck (54) aan. “Dus ruim twintig jaar heeft hij dit met hart en ziel gedaan.”

Kloppende hart

Arnold zijn grote passie was het bouwen van het decor. “Hij was telkens opnieuw enorm fier op het resultaat dat hij met de ploeg realiseerde”, schetst Deconinck. “De perfecte afwerking tot in detail viel telkens op en er werden kosten noch moeite gespaard om alle benodigde decorstukken te verzamelen.”

“We gingen ernaar op zoek, zelfs al moesten we naar de andere kant van het land rijden”, lacht Vanmarcke. Voor een bepaald stuk hadden we bijvoorbeeld Duvelmateriaal nodig wat ons naar Puurs deed rijden of een andere keer reden we naar de brouwerij in Antwerpen om flessen Elixir d’Anvers. Geen afstand was ons te ver.”

Grootste pion verloren

Van zodra een toneelproductie afgelopen was, begon Arnold direct terug aan het volgende theaterseizoen te denken en heel concreet te plannen. “Iedereen aanvaardde dit van hem en nam het vuur over”, vertelt Vanmarcke. “Het laatste decor waarvoor hij de instructies gaf was in 2019, daarna was er de coronaperiode die haar sporen naliet. Zoals bij veel mensen, was het vuur uit de vereniging wat verdwenen.”

“We beseffen dat we de grootste pion uit het toneel verloren zijn en dat we hem altijd gaan blijven missen”, benadrukken Vanmarcke en Deconinck.”

“Arnold was ervoor altijd onderweg. Hij ging bij wijze van spreken maar naar huis om te eten en te slapen en ineens kon hij twee jaar niet meer buiten komen. Daar zag hij en nog vele anderen serieus van af en tegen dat we als Toneelgroep opnieuw konden beginnen was het februari 2022. Arnold kon er toen niet meer bij zijn omwille van gezondheidsredenen en een maand of twee erna besliste hij om alles uit handen te geven wat de toneelvereniging betreft. Hij zat nog in het publiek tijdens de laatste voorstelling ‘Olijk Kerstfeest’ eind november 2022. We beseffen dat we de grootste pion uit het toneel verloren zijn en dat we hem altijd gaan blijven missen”, benadrukken Vanmarcke en Deconinck. “Alleszins zal hij in ons collectief geheugen verder blijven leven als de inspirator en de drijvende kracht van de vereniging.”