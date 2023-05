Tien jaar na haar overlijden stuurt werkgever nog altijd bloemen voor Gretel: “Zo’n mooi gebaar”

Op 10 mei zou Gretel Vanlerberghe 49 worden, maar door een fatale epilepsieaanval blijft ze voor altijd 39. Zelfs 10 jaar na het plotse overlijden stuurt Gretels werkgever nog steeds bloemen naar haar familie. “Dit is heel bijzonder.”

“Gretel blijft voor altijd in onze gedachten en zeker ook deze week, groeten vanwege haar vrienden en collega’s bij Deloitte.” Deze tekst op een kaartje zit bij een pot bloemen, die op 5 mei – de verjaardag van Gretel – werd bezorgd bij Gretels mama Christiane in Poperinge.

“Dit keer is het een pot, de voorbije jaren waren het boeketten”, zegt de 84-jarige vrouw, die de bloemenkaartjes bijhoudt in een herinneringsdoos. “Gretel was een parel van een kind. Van de kleinste piot tot de koning: voor Gretel was iedereen gelijk en ze was door iedereen graag gezien. Ze woonde in Zaventem dichtbij haar werk, maar kwam nog elke week op bezoek.”

Aanval

Haar laatste verjaardag vierde Gretel 10 jaar geleden met vrienden in Parijs en enkele dagen later trok ze met haar ouders, broer Günther en metekind Mats naar de Nederlandse stad Leiden.

“Om de tulpen te bezichtigen bij Keukenhof”, vertelt Christiane. “Net voor het oprijden van de snelweg kreeg ze een aanhoudende epilepsieaanval. We konden nog net de auto aan de kant zetten. Gretel werd overgebracht naar het ziekenhuis en enkele uren later was ze overleden. Dat kwam heel onverwacht.”

Ook in de vestiging van haar werkgever Deloitte, een internationaal bureau voor bedrijfsadvies, heerste verslagenheid. Haar collega’s stelden een fotoboek samen met herinneringen aan Gretel, van skitripjes in Les Arcs en Kronplatz tot verkleedfeestjes in Lille, Namen en Lummen.

Dankbaar

“Ze organiseerde graag feestjes”, weet Günther. Hij werd net 52, enkele dagen voor de verjaardag van zijn zus. “Dit is een jubileum dat niemand wenst te vieren, maar we zijn dankbaar voor de herinneringen. Ook de bloemen van haar werkgever blijven deugd doen.”

“Ons krut werkte heel graag bij dat bedrijf”, zegt oudste broer Jurgen (54), in West-Vlaanderen bekend als gedeputeerde voor Natuur, Mobiliteit en ICT. “De bloemen zijn een heel sympathiek gebaar en een bewijs dat een internationale mastodont als Deloitte toch heel empathisch kan zijn. Mijn zus vond die warme omgang met medewerkers een van de sterkste kanten van het bedrijf. Dat blijkt tien jaar later nog en is heel bijzonder.”

Shock

“Gretel was dan ook een heel bijzonder iemand”, stelt collega Tom Declercq, die vroeger binnen het team van Gretel werkte bij Deloitte. “Ze was heel aanwezig bij ons op het werk, in positieve zin. Gretel kon snel contacten leggen en had veel vrienden en netwerken. Haar overlijden was een shock. Heel snel hebben we binnen het bedrijf gezegd dat we iets moesten doen. En als je iets één keer doet, moet je dat blijven doen. Het is belangrijk om de herinnering aan dierbaren levend te houden en daar kan een kleine attentie zeker toe bijdragen.”

Metekind Mats was amper anderhalf jaar oud, toen Gretel het leven liet. “Ex-Miss Belgian Beauty Brunhilde Verhenne, een van haar beste vriendinnen, nam het meterschap over en we blijven afspreken”, aldus Günther. “Ook gaan we nog elk jaar een weekendje weg met medestudenten van de KULAK, waar ze rechten studeerde. De tijd gaat snel, maar Gretel is nog lang niet vergeten.” (TP)