Thuisverpleger Bernard Geldof (46) uit Wervik onverwacht overleden

In zijn woning in de Briekhoekstraat in Wervik is zelfstandig thuisverpleegkundige Bernard Geldof (46) onverwacht overleden. Hij was zaakvoerder van Medi-Moto en was met zijn knalgele motorfiets op heel wat sportwedstrijden voor de medische bijstand aanwezig. De verslagenheid in zijn ruime vriendenkring is bijzonder groot. Bernard was de vader van vier kinderen.

Hij werd geboren in Brugge en groeide op in Varsenare. Bernard was er leider van de KSA. Hij werd beroepsmilitair. Na zijn ontslag bij Defensie studeerde hij voor verpleegkundige. Bernard verhuisde naar Wervik en begon er een nieuw leven met Sofie Deput. Samen hebben ze een zoon Yentel. In de Tabaksstad startte hij in oktober 2010 als zelfstandig thuisverpleegkundige.

Primeur

In Wervik was Bernard een tijdlang brandweerman en ambulancier. Door de motorzaak Triumph in Wevelgem liet hij in 2016 een motorfiets Triumph Explorer 1200 XRX ombouwen tot ‘ambulance’. Blijkbaar een primeur voor ons land. Hij ontpopte zich tot een vakman die dagelijks heel wat patiënten bezocht. Tien jaar geleden begon hij tot de crisiscel van de stad Wervik na de kettingbotsing op de A19.

Medische bijstand op heel wat evenementen

Bernard was voor de medische bijstand op heel wat organisaties. Van een kermiskoers in het naburige Komen tot de Omloop van de Grensstreek, een interclub met start en aankomst in zijn eigen stad. Enkele jaren was hij de vaste hulpverlener op de wedstrijden van de Landelijke Wieler Unie (LWU) in zowel onze provincie als in Oost-Vlaanderen.

Medi Moto was ook van de partij op loopwedstrijden. Zoals de Franco Belge Run in Wervik en de Zesheuveltjesloop in Kruiseke. Kristof Vandamme behoort er tot de organisatoren en organiseert ook de In Flanders Fields Trail in de Palingbeek en Gasthuisbossen. Ook daar stond Bernard paraat. “Dat was geen evidente locatie om als hulpverlener dichtbij te geraken, maar hij paste zich aan door te investeren in een elektrische mountainbike met een karretje”, zegt Kristof. “Hij dacht dus wel na over hoe hij optimaal de verenigingen of organisaties die hij bijstond kon helpen. Ik herinner me Bernard wel als iemand die enorm trots was op zijn ding en materiaal.”

Bernard Geldof met Medi-Moto tijdens de Zesheuveltjesloop. © GF

Tijdens de Two Raiders Run voor andersvaliden was hij jarenlang een vertrouwd gezicht. Ook de organisatoren van de allereerste Classico de los Gigantes voor wielertoeristen eind augustus mochten op Bernard rekenen. Een paar keer trok hij naar de Mont Ventoux voor medische bijstand. De laatste keer was dat begin oktober.

Ook bij Veloclub Willen is Kunnen Kruiseke is de verslagenheid groot. “Bernard was de laatste acht jaar in weer en wind voor onze evenementen beschikbaar. Ook op onze eerste editie deze zomer van Kruiseke Kerremesse was hij paraat”, klinkt het daar.

Begin oktober vorig jaar trad Bernard in het huwelijk. Na zijn eerste huwelijk werd hij de vader van drie zonen Thomas, Nikolas en Mattijs.