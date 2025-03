Tessa (29) verloor een jaar geleden haar man en bekende bakker Anthony Hoornaert: “Hij zou nog 30 winkels geopend hebben”

Een jaar geleden, op 18 maart, moesten Tessa De Block (29) en dochtertje Romi (2,5) onverwacht afscheid nemen van Anthony Hoornaert. Slechts enkele maanden eerder had hij het familiebedrijf overgenomen van zijn vader John. “Hij zou nog 30 winkels geopend hebben”, blikt Tessa glimlachend terug op haar ambitieuze man. “Maar door zijn verlies zien we het kleinschaliger. Meer dan ooit beseffen we dat je moet genieten van het leven.”

Tessa De Block trad op 4 januari 2024 officieel toe tot de zaak. “Anthony was al even Hoornaert aan het leiden voor de officiële overdracht eind december. Hij had een duidelijke visie voor de bakkerij. Hij wou vooral de productieruimte uitbreiden: een grotere diepvries, meer koelkasten, geautomatiseerde lijnen voor de bakkers. Hij had zelfs gekeken om de grond naast de bakkerij aan de Doenaerstraat te kopen, ook al waren er nog geen concrete plannen.”

Slaapapneu

Amper drie maanden later stapte Anthony uit het leven. “Hij had slaapapneu. Dat sleepte al eventjes aan, maar onderzoeken duren immens lang en tegen dat je in een kliniek terechtkan… Ik vind dat ze meer rekening moeten houden met de context van de patiënt. Anthony had geen tijd om te rusten overdag en gezien zijn werk hadden ze hem misschien voorrang moeten geven en meer de ernst van de situatie inzien. De impact van slapeloze nachten is niet te onderschatten.”

“Met slaap zou hij een volledig andere mens geweest zijn en was dit niet gebeurd, denk ik”

Een maand later zou Anthony via de specialist een op maat gemaakt masker krijgen. “Als dat eerder was gebeurd, zou hem dat veel weerbaarder hebben gemaakt voor een tegenslag of slecht nieuws. Met slaap zou hij een volledig andere mens geweest zijn en was dit niet gebeurd, denk ik. Ik vermoed dat hij in een bevlieging geen andere oplossing zag, maar met zijn volle verstand zou hij dit nooit gedaan hebben, wetend wat hij achterliet en wetend welk verdriet dat met zich meebrengt.”

Dertien jaar geleden moesten John en Chantal Hoornaert ook al afscheid nemen van hun dochter Charlotte. “Ik vind het wel belangrijk dat mensen een duidelijk onderscheid maken: het einde is triest, Anthony zijn leven was dat niet.”

Harde realiteit

Een jaar later verloopt het leven van Tessa nog steeds in hoogtes en laagtes, met slechte en goede dagen. “Het is moeilijk uit te leggen. Pas als je zoiets meemaakt, kan je het begrijpen. In het begin heb ik onze dochter snel weggetrokken van iedereen die te emotioneel was, waaronder mezelf. Ze logeerde anderhalve maand bij mijn mama aan de zee tot ik er zelf klaar voor was om opnieuw voor haar te zorgen. De bakkerij bleef ook draaien en na een week was ik terug aan het werk. Misschien was dat ergens wel een redding om niet in een hoekje weg te kwijnen, maar het toonde ook de harde realiteit dat het leven gewoon doorgaat.”

“Als Anthony ergens binnenkwam, was de ruimte direct gevuld”

“Ik nam wel de tijd om erbij stil te staan. Verdriet kan je maar verwerken door ermee om te gaan en te confronteren. Weglopen zal het niet oplossen, vroeg of laat krijg je het toch weer voorgeschoteld. Het is belangrijk om erover te babbelen. Ik weet dat mensen soms bang zijn om erover te beginnen, maar wij denken er toch altijd aan. Ik praat soms liever over Anthony, dan dat we hem zouden vergeten. Hij had een bepaald charisma. Als hij ergens binnenkwam, was de ruimte direct gevuld. Hij had een heel positieve en enthousiaste energie en kon iedereen oppeppen. Veel mensen lagen hem nauw aan zijn hart.”

Hoornaert gaat verder

Hoornaert sloot de winkel in Zwevegem en vond een overnemer voor de bakkerij op Lange Munte. De zaak gaat verder met haar vijf andere vestigingen aan de Doorniksewijk en de Leiestraat, in Marke, Bellegem en Deerlijk. “We zijn zeker niet van plan om het familiebedrijf te verkopen. We zien het iets kleinschaliger, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit, zodat het beheerbaar blijft. Ik kan de droom van Anthony niet overnemen en van ’s morgens tot ’s avonds werken. Nu haar papa er niet meer is, is het belangrijk dat we Romi niet opzijschuiven. Hoornaert is nog steeds ambitieus, maar op een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe producten uitbrengen en onze bestaande winkels vernieuwen. Wat we hebben, beter maken.”

Tessa benadrukt dat Hoornaert geen industriële bakker is. “Het is echt ongelooflijk hoe vaak we dat idee moeten bijsturen. Anthony had er een hekel aan. Hoornaert is geen keten, alles wordt hier gemaakt en gebakken. We zijn een warme bakker en bakken gewoon op één centraal punt om vervolgens via onze chauffeurs dagvers te verdelen.”