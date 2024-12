‘Tante Gerda’ van café Bosmolens overleden: “Ze heeft nog genoten van haar afscheidsfeestje van het café”

Gerda Naert (80) is woendag 18 september overleden in WZC Maria Rustoord. Haar laatste maanden pendelde ze tussen ziekenhuis en rusthuis. “Ze had onlangs bij een val ook haar been gebroken, een operatie was niet mogelijk. Het was een verlossing dat ze kon heengaan.” Er wordt afscheid genomen in intieme kring van de cafébazin van café Bosmolens. “Dat was haar wens. Haar afscheid van vrienden en klanten had ze gehad bij het feestje bij het sluiten van het café, daar heeft ze nog van genoten”, zegt zoon Bart.

Gerda Naert werd op 9 september 1944 geboren in Izegem. Ze ging eerst aan de slag als thuisstikster. In haar thuis langs de Meensesteenweg op de Bosmolens was een café én beenhouwerij gevestigd. Toen in 1973 haar ouders met een verschil van drie maanden overleden, nam haar broer Remi de zaak over. Toen ook hij overleed, nam Gerda op 45-jarige leeftijd de zaak open. Ze zou het tot haar 78ste doen. 33 jaar dus, het café bestond in totaal 133 jaar. Na haar vertrek in februari 2023 staat de zaak opgesloten. “Maar mijn ma heeft nog genoten van haar afscheidsfeestje.”

Haar man Willy Saelens die in 2018 overleed runde een drankenhandel in de Lammekensknokstraat waar het gezin ook woonde. Enige zoon Bart nam die zaak over. Gerda verzorgde ook jarenlang de recepties op het gemeentehuis van Ingelmunster. Op de Bosmolens was ‘Tante Gerda’ een begrip, ze was graag gezien door jong en oud. Van de kaarten beenhouwers tot minivoetbalploegen, allemaal vonden ze hun weg naar het kaffaat.