“Stille genieter met gouden hart, en ze maakte de beste preparé van Waregem”: Huis Clovis in rouw na overlijden oud-medewerker Emmy (62)

Delicatessenwinkel Huis Clovis neemt deze week afscheid van Emmy Bulcke uit Waregem. Na 41 jaar dienst trok ze in de zomer van 2023 met pensioen. Maar kort erna werd ze getroffen door een slepende ziekte. Emmy overleed zaterdag op 62-jarige leeftijd. Haar overlijden komt hard aan in de zaak. “We hadden beloofd om ze na haar therapie op een weekendje Ardennen te trakteren, maar het is er nooit van gekomen.”

“Bedankt voor je toewijding, inzet en eeuwige glimlach. Geniet nu nog meer van je familie en vrije tijd”, klonk het bij Huis Clovis toen medewerker Emmy Bulcke vlak voor het zomerverlof van 2023 met pensioen ging. De toewijding was enorm, want de Waregemse werkte maar liefst 41 jaar in de delicatessenzaak op de Markt en later langs de Stormestraat.

Emmy begon op jonge leeftijd als winkelbediende. Maar al snel werd haar passie voor koken ontdekt. Onder de vleugels van oprichter Herman Verbauwhede werkte ze verschillende warme en koude gerechten uit, die tot op de dag van vandaag op haar wijze worden klaargemaakt. “Vroeger bereidde ze alle warme gerechten”, weet huidig zaakvoerder Carl Veys, die de zaak midden 2020 overnam na het overlijden van Karl Verbauwhede.

Familiemens

“Sinds de verhuis richting de Stormestraat hebben we een afzonderlijke warme en koude keuken. Emmy ontfermde zich dan over de koude keuken. Ze werkte halftijds om tijd vrij te maken voor haar gezin, en later voor de kleinkinderen. Want ze was een grote familiemens. Ze fleurde echt op als ze over haar kinderen en kleinkinderen vertelde. Emmy was een gevoelsmens, én een harde werker. Ze was een stille genieter met een gouden hart.”

Dat bevestigt Valerie, die maar liefst 25 jaar samenwerkte met Emmy. “Hier blijft de oude garde lang bestaan”, vertelt ze. “Emmy heeft zo goed als alle bereidingen gemaakt, van start tot afwerking. En ze maakte de beste preparé van heel Waregem. We doen het nog steeds op haar manier. Als collega was ze vooral een bijzonder fijne en lieve madam, die af en toe van een binnenpretje genoot.”

Emotionele uitvaart

Het nieuws van haar overlijden kwam dan ook hard aan. “De tijd is hier sinds zaterdag blijven stilstaan. Het is heftig, ook veel klanten kenden haar. Dit wordt een moeilijke week en het zal een emotionele uitvaart zijn.”

Bulcke werd in juli 2023 uitgezwaaid door het Clovis-personeel. “Ze had toen al last van pijn in haar buik. Kort na haar pensioen werd de diagnose vastgesteld, en meteen met therapie gestart. We gaven ze bij haar pensioen een leuke attentie en hadden nog een extra verrassing in petto, maar die moest dus even wachten.”

Champagnestreek

“Toen ze nog werkzaam was, zijn we met het personeel op uitstap geweest naar de champagnestreek in Frankrijk. Clovis heeft daar namelijk al lange tijd een eigen champagne. We kregen er een rondleiding van de boer en bezochten Reims. Dat was heel plezant. We wilden voor haar pensioen iets gelijkaardigs in de Ardennen organiseren, maar door de therapie lukte dat niet. We zouden het plannen als ze weer beter was, helaas is het er nooit van gekomen. Het geluk stond niet aan haar zijde.”

Emmy kwam nog vaak naar de winkel. Maar een tijd geleden besloot ze om geen chemo meer op te starten. “We wisten hoe het zat, maar niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan. Zaterdag kregen we het nieuws te horen, het was erg stil in onze winkel. Gelukkig hebben we het receptenboek van Emmy liggen. Dat zullen we koesteren. Veel typische Clovis-gerechten dragen al decennialang haar signatuur, en zullen dat ook blijven doen.”