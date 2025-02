Stichtster van nieuwkuis Ruvi Shop Denise Hermans (87) is overleden

Omringd door haar geliefden is in woonzorgcentrum Huize Ter Walle in Menen na een leven van veel en hard werken Denise Hermans (87) overleden. Ze was de stichter van nieuwkuis Ruvi Shop. Jarenlang baatte ze de zaak uit met haar echtgenoot Joachim Maes.

Nieuwkuis Ruvi Shop is gespecialiseerd in het reinigen van overgordijnen, maar ook glasgordijnen, kledij, daim en leder, dekens en donsdekens, bruids- en suitekledij kan men vakkundig onderhouden. Alles gebeurt in eigen huis.

Denise haar ouders hadden ook een nieuwkuis. “Maar we wilden ons eigen ding doen”, vertelde echtgenoot Joachim in mei 2020 in KW toen het vijftigjarig bestaan werd gevierd. “We werkten eerst in Moeskroen, maar in 1970 openden we onze eigen winkel in de Bruggestraat. Denise lag in het moederhuis toen we alles in orde brachten.”

Opvolging

Ondertussen staat dochter Viviane, samen met haar echtgenoot Franky Soetaert, aan het roer en ruilden ze eind februari 2012 de kleine winkel in het stadscentrum voor een ruime shop met werkplaats in de Ieperstraat. “Bij de vroegere vestiging hadden we te weinig parkeerplaatsen en daarnaast was er ook het ecologische aspect van het verhaal”, vertelde Joachim toen in KW. “Toen we vroeger een nieuwe en grotere machine wilden aankopen, dan moesten we het raam van de winkel verwijderen om meer ruimte te creëren. Het was toen een kwestie van kiezen, want er was niet voldoende plaats om alles te installeren.”

Denise was trots met de opvolging in haar levenswerk. “We moeten van onze oude dag genieten en de jonge garde hun ding laten doen”, vertelde ze ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.

Ze werd geboren in Lauwe op 12 juli 1937. Naast dochter Viviane is er ook een zoon Rudi. Daarnaast zijn er ook drie kleinkinderen.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 8 februari om 11.30 uur in de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen.