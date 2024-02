Stichter van Vermeulen Plantenkwekerij is overleden

In het woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede is gewezen ondernemer Noël Vermeulen (84) overleden. Hij was medeoprichter en bestuurder van Vermeulen Plantenkwekerij in de Roeselarestraat in Moorslede. De zaak startte begin 1983.

Noël was ook medeoprichter en bestuurder van nog enkele andere vennootschappen, zoals Vermeulen Trans BV en Paverdes NV.

Noël was de weduwnaar van Maria Calis en de vader van twee kinderen: Eva en Bavo.

Hij was gewezen bestuurslid van de oudleerlingenbond Vabi Roeselare en de Cera-holding. Noël was lid van de Landelijke Gilde en Okra.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Martinuskerk in Moorslede op zaterdag 10 februari om 10.30 uur.