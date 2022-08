Stichter van supermarkt De Kroon in Menen overleden

In het woon-zorgcentrum Groenhof in Menen is Frans Sioen (85) overleden. Hij was in 1970 de stichter van supermarkt De Kroon in de Ieperstraat en liet de zaak in 1985 aan zijn enige zoon Jan over.

Drie jaar later werd de Kroon omgevormd in Delhaize. De zaak was ondertussen uitgegroeid tot een winkel van 1.600 vierkante meter en een ruime parking. In 2013 werd AD Delhaize dan een vestiging van Carrefour.

Frans Sioen werd geboren in Sint-Rijkers, een dorp in de buurt van Alveringem. Hij en baatte aan de kust een slagerij uit. Zijn echtgenote Agnes Desmet was afkomstig uit Marke en samen kochten ze een leegstaand pand in de Ieperstraat. Zijn echtgenote overleed in 1996.

Frans was de opa van drie kleinkinderen. Hij was gewezen voorzitter van aankoopgroepering CV Districo

De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Vedastuskerk in de Rijselstraat in Menen op woensdag 31 augustus om 10.30 uur. (EDB)