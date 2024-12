Stichter van Radio Oost West Eric Verhenne overleden op zucht van 73ste verjaardag: “Zullen zijn levenswerk verderzetten”

Eric Verhenne, de stichter en voorzitter van Radio Oost West, is dinsdagnacht overleden. Hij stond in 2004 aan de wieg van de lokale radiozender en werkte tijdens zijn actieve loopbaan als commissaris van de federale gerechtelijke politie. Hij was al een paar jaar ziek, maar bleef tot aan zijn laatste adem vechten voor het leven. En voor zijn radio. “We hebben hem verzekerd dat we zijn werk verder zullen zetten”, aldus dochter Tine. Eric zou op 12 december 73 jaar geworden zijn.

Eric Verhenne stond destijds mee aan de wieg van de Bruegelfeesten en van het jeugdhuis, was rond de eeuwwisseling actief als OCMW-voorzitter en liep ook als toenmalig commissaris van de federale gerechtelijke politie ook flink in de kijker tijdens het proces rond de Kasteelmoord. Maar zijn allergrootste passie? Dat was radio maken. Na te hebben gewerkt als freelancer voor Radio 2 en Radio Alpine (omwille van zijn job presenteerde hij onder de schuilnaam Rik Van de Velde, red.) richtte hij in mei 2004 zijn eigen radiozender op. “De Vlaamse overheid had een nieuw frequentieplan aangekondigd. Toen pa ons zei dat hij een zender wou starten, geloofden we hem niet”, zegt dochter Tine. Ze is ondervoorzitter van de zender en kreeg de radiomicrobe samen met zus Nele met de paplepel binnen. “Maar hij zette alles op alles om die frequentie binnen te halen en het is hem gelukt ook. Zo begon zijn grote avontuur.” Op 30 mei 2004 was het de warme stem van Eric die de luisteraars voor het eerst verwelkomde op MolenlandFM. Het allereerste nummer dat hij draaide, was Atlantis van The Shadows. Twintig jaar later heeft de lokale zender (die sinds 2018 Radio Oost West heet, red.) nog steeds een trouwe schare luisteraars in Tielt, Wingene en omstreken.

De laatste keer dat de stem van Eric te horen was in de ether was 31 december 2023. Toen presenteerden hij en Tine samen de Top Honderd op Radio Oost West. “Af en toe kwam Eric bij gelegenheden nog eens naar de studio in de Hoogweg, maar dat werd steeds moeilijker”, legt Andries Verlinden uit. Andries werkt al tien jaar bij de radio en nam er in 2020 de algemene coördinatie over van Eric. “Zijn passie voor de radio was grenzeloos. We zijn hem met het voltallige team (er werkt een dertigtal vrijwilligers bij de zender, red.) enorm dankbaar voor alles. Zonder hem was er geen radio. Hij was als voorzitter eigenlijk de baas, maar altijd was hij bereid te luisteren. Nooit ging hij iets beslissen zonder te overleggen en eerst te luisteren. Dat sierde hem.”

Darmkanker

Eric had darmkanker. Al verzweeg hij dat lange tijd. “In april 2022, tijdens Molenland Feest (het jaarlijkse feest van de zender, red.), kon iedereen zien dat hij heel fel vermagerd was”, gaat Tine verder. “Pa was een struise man en een Bourgondiër pur sang, maar op die dag zagen veel mensen dat hij niet meer dezelfde was. Al wou hij dat zelf niet toegeven. Zijn vechtlust was enorm. De dokters hadden hem minder lang gegeven, maar hij sloeg zich door de ene behandeling na de andere en weigerde afscheid te nemen. Hij zou beter worden. Er was nog veel te veel te doen, vond hij. Tot aan zijn laatste adem was hij bezig met de radio. Vorig weekend stonden we met Kamiel (de mobiele studio van de zender, die vernoemd is naar de grootvader van Eric, red.) op de Run voor De Warmste Week in Wingene. Pa luisterde mee vanuit het ziekenhuis. We kregen voortdurend berichtjes met tips. Dat we de frituuruitbater ook eens moesten interviewen. En dat we meer lopers aan het woord moesten laten. Loslaten kon mijn vader niet. Hij was doodsbang dat de zender zonder hem zou verdwijnen. Op dat vlak hebben we hem echt wel moeten geruststellen. Maar we gaan zijn levenswerk zeker verderzetten. Daar gaan we over waken.”

Brede muzieksmaak

“Kenmerkend was ook zijn erg brede muzieksmaak”, gaat Andries verder. “Voor zijn programma Aperitiefshow op zondag gebruikte hij altijd Apache van The Shadows als tune, maar dankzij Eric leerde ik ook het Vlaamse lied uit de jaren vijftig en zestig appreciëren. Voor hem waren dat ‘klassiekers’, maar elke generatie heeft daar een uiteraard een andere definitie van. En ik ontdekte inderdaad enkele pareltjes. Omgekeerd kon hij even goed genieten van de muziek van pakweg Harry Styles. Eric verlegde zijn muzikale grenzen voortdurend. Belangrijk om een breed publiek te kunnen blijven aanspreken.” (SV)