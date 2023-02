Stichter van Brugse radio VBRO Norbert Van Slambrouck overleden

Nobert Van Slambrouck, de stichter van de Brugse regionale radio VBRO, is op 3 februari op 85-jarige leeftijd overleden in het AZ Delta in Rumbeke. Frederik Thomas, de huidige eigenaar van deze Brugse radio, schetst voor ons een portret van deze bekende radiofiguur en voormalig zanger.

Norbert Van Slambrouck werd geboren in Brugge op 31 december 1937 als zoon van fietsenhandelaar en -fabrikant André Van Slambrouck en Maria Haesaert en groeide op in de Brugse Katelijnestraat. Na z’n middelbare studies aan het instituut van de broeders Xaverianen, studeerde hij economische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde er tot licentiaat in 1963.

Zangcarrière

In 1968 ging hij voluit voor z’n succesvolle zangcarrière. Norbert scoorde hits zoals “Liedje Voor Mary-Ann”, “Pas Op Voor De Verf”, “En Dat Vergeet Ik Nooit”, “Waar Is De Tijd” en “Zomermeisje”. Hij trad zowat overal op en werd één van Vlaanderens populairste zangers met een nooit eerder geziene show. Hij had toen al z’n eigen Hey-meisjes en orkest mee op het podium.

In mei ’68 kreeg hij, aanbevolen door Jos Boudewijn, de aanbieding om een eigen radioprogramma te verzorgen op BRT 2: “Variété met Norbert”.

Mi Amigo

“Op het toppunt van z’n succes werd hij ernstig ziek”, vertelt Frederik Thoms. “De onverbiddellijke diagnose tbc verplichtte hem om een jaar lang elke activiteit te vermijden. Toch werkte hij nog een aantal contracten af. Ontslagen uit het ziekenhuis kreeg hij een pr-aanbieding van een vastgoed-promotor om aan te sterken in Spanje.”

“Bij z’n terugkeer in ons land wachtte hem Sylvain Tack op voor de start van zeezender Radio Mi Amigo. Norbert kreeg er een prominente rol in het allereerste team van 1974 en presenteerde er dagelijks zijn “Norbert Show” en vooral “Norberts Zaterdagse Showtrein”. Mi Amigo werd een enorm succes en haalde tot één miljoen luisteraars. Norbert werd ook de top-dj van de populaire Mi Amigo Drive-in Show. Toen de zender illegaal werd en de organisatie inclusief DJ’s naar Spanje verkaste haakte hij evenwel af.

Hey Club

De band met de Vlaamse zeezender bleef echter bestaan want Norbert kreeg nog in datzelfde 1974 het voorstel om de artistieke leiding te nemen van een groots opgezette discotheek (vroeger een cinemazaal) aan de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis-Brugge.

“Hij maakte er met ”Norberts Hey Club” of de “Norbert Feestzaal” een polyvalente infrastructuur van die fungeerde als discotheek maar ook openstond voor diverse soorten feesten en gelegenheden”, vervolgt Frederik Thomas. “Het kruim van de Vlaamse artiesten maar evenzeer internationale vedetten traden er op zoals Donna Summer, The Rubettes, The Tremeloes, Smokie, J. Vincent Edwards en de Dolly Dots. In 1979 werd de zaak na verbouwing omgedoopt in “Norbert Hey Center” en het is daar dat de Brugse Radio VBRO het levenslicht zag.

VBRO

Zodra lokale radio’s gedoogd werden, begon Norbert in 1981 met de Vrije Brugse Radio-Omroep, de VBRO. In een mum van tijd werd de zender razend populair en enkele jaren later was het een volwaardige radio, met een eigen nieuwsredactie, een degelijke programmatie en een bekwaam team van presentatoren en technici. Maar het was vooral de hand van Norbert die het station maakte en onderscheidde van andere toenmalige vrije zenders.

“De VBRO bracht van meet af aan een unieke sound en sfeer in de ether, met een breed muziek-aanbod en typische programma’s, vaak met een Brugse naam”, benadrukt Frederik Thomas. “Muziek Binst Da’j Werkt”, “Achter d’Olletorre” en de week-tip “De Brugse Keppe” of de slogan “da’s joen radio!” bijvoorbeeld weerklinken nog altijd op de zender. Ze vierde inmiddels haar 41-jarig bestaan en werd na al die jaren een gevestigde waarde in het medialandschap.

Valpartij

Nadat Frederik Thomas de leiding overnam in 1991 na een grondige reorganisatie ging Norbert eerst in Oostende en daarna in Rumbeke wonen en leefde voortaan in de luwte, zich vooral bezig houdend met coaching en advies aan de jonge radiomakers en ook aan performers, ondermeer bij Eigentijdse Jeugd waaraan hij eigenlijk zowat z’n hele carrière had meegewerkt.

“Een val thuis tussen Kerstmis en Nieuwjaar, enkele dagen voor z’n verjaardag, zou hij uiteindelijk niet meer te boven komen. Hij overleed aan de gevolgen van opeenvolgende complicaties”, aldus Frederik Thomas.