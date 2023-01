Stichter en oud-voorzitster KAV Clara Debels overleden

Clara Debels uit Kooigem is op 91-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk. Zij was de echtgenote van Gerard Deltour, die bekend stond als grafdelver en in 2004 overleden is. Ze woonden vroeger op Kooigemplaats in de oude pastorie.

Clara is in Bellegem geboren als jongste en enige dochter in een gezin van vijf kinderen. Haar broers zijn intussen overleden. Ze was graag onderwijzeres geworden, maar toen haar vader overleed, moest ze uit werken gaan. Ze heeft in de bekende poppenfabriek Unica in Kortrijk gewerkt en in de weverij Esquenet (later Verbeke) in Kooigem. Clara was een echte bezige bij en was overal graag bij. Ze is in Kooigem bestuurslid en voorzitster geweest van KAV, waarvan ze meer dan 60 jaar geleden aan de wieg stond. Ze was ook lid van andere verenigingen in het dorp. Ze was graag bezig met haar mooie bloementuin en viel ook geregeld in de prijzen bij bebloemingswedstrijden.

5 achterkleinkinderen

Zij was moeder van een dochter Frieda (met Luc Truyaert, Kooigem) en grootmoeder van Kristof en Dieter Truyaert die alle twee gekoerst hebben en die zij toen samen met haar man volgde. De kleinzonen zorgden intussen ook voor vijf achterkleinkinderen. (NOM/Begr. Planckaert/Sereni)

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 28 januari om 10 uur in de parochiekerk Sint-Laurentius in Kooigem, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de plaatselijke begraafplaats.