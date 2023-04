Stichter Culturele Raad Hugo Pottie overleden

Op 11 april is in Ardooie Hugo Pottie van ons heengegaan. Daarmee verliest Ardooie een icoon op het culturele vlak. Hugo was in de gemeente de oprichter en de eerste voorzitter van de gemeentelijke culturele raad.

Cultuur was immers zijn ding en hij deed dit met respect voor de Vlaamse identiteit. Hij was ook lid van het Davidsfonds en één van de grondleggers van de plaatselijke afdeling van de Vlaamse Volksbeweging. Zo organiseerde hij jarenlang mee de festiviteiten rond de Vlaamse Feestdag.

Hugo werd geboren te Emelgem op 9 februari 1939 en hij is overleden in het AZ Delta op de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde met zijn echtgenote Rosa Steen in de Oude Lichteveldsestraat te Ardooie. Hun zoon Hein is de echtgenoot van Katleen Lammertyn.

De uitvaart van Hugo zal zaterdag plaatsvinden in beperkte kring in de aula van Viaene-Vinckier waarna de urne zal bijgezet worden op de begraafplaats van Ardooie.