Stichter ‘Blaaskapel Alpenroos’ Antoon Vanmeenen uit Kachtem overleden

Antoon Vanmeenen overleed zondagochtend 4 december totaal onverwacht bij hem thuis in Kachtem. Onder zijn leiding richtten enkele jongeren in de jaren zestig in Ingelmunster ‘Blaaskapel Alpenroos’ werd.

Antoon Vanmeenen woonde in de Bessenstraat in Kachtem en was de echtgenoot van Andrea Vandepitte. Hij werkte vroeger als opvoeder in het VTI in Roeselare. Van 1978 toot 2009 was hij toeizchtzer van de Ingelmunsterse muziekacademie.

In 1961 richtte Antoon samen met nog enkele jongeren en in de schoot van studentenclub ‘Hoger Op’ uit Ingelmunster met nog enkele jongeren cabaretgroep ‘De Doremi’s’ op. In 1965 werd de cabaretgroep ‘Blaaskapel Alpenroos’. Antoon was voorzitter van de vereniging tot hij in 1997 het voorzitterschap doorgaf aan Dominique Santens, die dat tot op vandaag nog altijd is. De blaaskapel kende en kent nog veel succes in binnen- en buitenland.

“Antoon was niet alleen vele jaren voorzitter, hij speelde ook zelf trombone in de blaaskapel”, zegt pr-man Geert Devriendt van Alpenroos. “Nu speelt hij al een tijdje niet meer, maar kwam wel nog af en toe eens naar de repetities. Zijn dood kwam zo onverwacht omdat hij er zaterdag nog bij was als Alpenroos feestvierde ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan.”

Nog op Ceciliafeest

“Met spijt in ons hart moeten we u het heengaan van onze stichter en erevoorzitter Antoon Vanmeenen melden”, laat de vereniging op haar Facebookpagina weten. “Zaterdag werd hij op de ontvangst ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan nog eens bedankt voor zijn jarenlange inzet. ’s Avonds zat hij nog met ons aan de feesttafel voor het Cecilia-diner. Zondagmorgen was Antoon er niet meer. We bieden de familie onze deelneming aan.”

Antoon schreef ook enkele boeken: ‘Het Boek van Wijze Woorden’ (2007), ‘Spiritualiteit: 200 wijze, verrassende, mooie en diepzinnige citaten over de geestelijke wereld ‘ (2005) en ‘Trouw’ (2004).

Antoon was de vader van wijlen Ann en haar man Kurt Linclau én van Dries en zijn vrouw Valerie Vandeverre. Hij was de grootvader van wijlen Lucas, Jonas, Rashmida en Tamin.