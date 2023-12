Sterretjesweide begraafplaats Sint-Laurentius nu koestertuin

In het kader van de uitwerking van het Europese projectdossier ‘Zedelgem herademt’ wordt de sterretjesweide op de begraafplaats Sint-Laurentius omgevormd tot een koestertuin. “Op die manier hopen we nog meer ruimte te creëren voor rouwverwerking en troost”, aldus burgemeester Annick Vermeulen.

Er werd extra zitgelegenheid voorzien in de Koestertuin en er zijn ook spelelementen voor kinderen. “Broertjes en zusjes vinden er de Warme William-bank en kunnen zich ook uitleven op het nieuw aangelegde sterrenpad. Kinderen beleven verdriet op een andere manier en willen al gauw weer spelen, terwijl ouders even willen stilstaan bij het verlies van hun kind. We hopen dat de koestertuin een bijzondere ontmoetingsplek mag zijn, waar ouders van overleden kindjes troost vinden en kinderen op hun manier hun verdriet kunnen beleven.”

Het gemeentebestuur neemt jaarlijks deel aan de Koesterweek van het Berrefonds, met initiatieven en activiteiten. “Door deel te nemen aan de Koesterweek geven we een troostend signaal en extra warmte aan de gezinnen die een kind verloren zijn”, besluit de burgemeester. (BC)