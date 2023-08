Stephan (58) moet nacht in cel blijven nadat hij het levenloze lichaam van zijn vrouw (47) aantrof: “De onwetendheid was verschrikkelijk”

Stephan Verschaete (58) trof woensdagochtend zijn echtgenote Laurence Vanderveken (47) levenloos aan de keuken van hun woning en verwittigde de hulpdiensten. Die stelden een verdacht overlijden vast en Stephan moest een nacht in de cel blijven tot een autopsie zijn onschuld bewees. “Ik snap wel dat dit de procedure is, maar de onwetendheid was verschrikkelijk”, zegt Stephan.

Stephan en Laurence waren al twintig jaar samen en hebben samen een dochter. De avond voor het overlijden van Laurence, was Stephan met hun dochter bij een vriend blijven slapen. “’s Ochtends vond ik het raar dat Laurence niets meer had laten weten”, zegt Stephan. “Ik ben snel naar huis gegaan en daar heb ik haar gevonden. Ik zag eerst niet dat ze gestorven was. Ik probeerde haar nog wakker te schudden, maar het was te laat.”

Standaardprocedure

Stephan verwittigde de hulpdiensten. De dokter dacht dat het mogelijk om een verdacht overlijden ging en zo schoot de machinerie van het gerecht in gang voor Stephan. “De politie nam me mee, maar was wel erg vriendelijk. Ze legden me duidelijk uit dat dit de standaardprocedure was, maar dat ik niets mocht meenemen en tot 48 uur van huis zou zijn. Gelukkig kon een goeie vriend zich over onze dochter ontfermen, zij was even haar mama én haar papa kwijt. In de cel zat ik daar dan tussen vier muren. Iemand van de sociale dienst sprak wel met mij, maar ik heb geen idee hoe het intussen zat met het onderzoek. Ik heb heel de tijd niets kunnen eten en ze hebben me iets moeten geven zodat ik wat kon slapen.”

Ziek

“Tegen de ochtend was ik het wel echt beu, ik werd gek van de onwetendheid. Op de duur kreeg ik schrik dat ze me echt verdachten. Iets voor de middag kreeg ik eindelijk het nieuws dat de autopsie had uitgewezen dat het geen verdacht overlijden was. Ik mocht gaan. Een concrete doodsoorzaak heb ik nog niet te horen gekregen, maar waarschijnlijk was het ofwel een hartaderbreuk ofwel iets in haar hersenen. Laurence was al lang ziek en nam medicatie om hersenbloedingen tegen te gaan. Ze had goeie en kwade dagen. Ik leerde haar kennen als een toffe madam, wat met een hoek af en bovenal een fantastische mama. Door haar ziekte was ze de laatste jaren helaas dezelfde niet meer.” (JF)