Stefaan (62) overlijdt amper 3 maanden voor zijn pensioen na ongelukkige val

Hij leidde duizenden mensen rond door natuurgebieden, was al decennia lang een gekend gezicht bij stad Brugge en was bovenal de trotse voorzitter van Natuurpunt Knokke-Heist. Tot Stefaan Brinckman dinsdagochtend onverwacht overleed op 62-jarige leeftijd. Een noodlottige val bij hem thuis werd de man fataal. “En dat net voor hij in oktober met pensioen zou gaan”, getuigt zijn zoon.

Dat Stefaan ooit lid zou worden van een natuurvereniging, stond eigenlijk in de sterren geschreven. “Alles wat met de natuur te maken had, was zijn passie”, zegt zijn zoon David Brinckman. “Papa leefde voor de natuur. Ondertussen was hij al ruim 20 jaar voorzitter van Natuurpunt Knokke-Heist. Het kan zelfs al langer zijn, ik kan me bijna niks anders herinneren. Al van toen ik een kleine jongen was, leidde hij me rond in het Zwin en andere natuurgebieden. Het was de plaats waar hij zich het beste voelde. Duizenden mensen gidste hij er rond. Net zoals hij andere gidsen een opleiding gaf. De natuurgebieden in en rond Knokke-Heist hadden geen geheimen meer voor papa.”

Tijd tekort

Behalve het groen van de natuur, had Stefaan ook een fascinatie voor insecten. Quasi al zijn tijd stak de man in zijn passie. “En dan moet je weten dat hij dat allemaal deed in zijn vrije tijd”, gaat David verder. “Papa werkte al ruim 40 jaar op de dienst bevolking van de stad Brugge. In oktober zou hij officieel met pensioen gaan. Als ambtenaar welteverstaan. Bij Natuurpunt zou papa actief blijven tot zijn laatste snik. Daar waren we van overtuigd. Eigenlijk had papa tijd te kort. Was hij niet bezig met gidsen, was hij te vinden bij de paarden. Of was hij op wandel met de hond. Altijd was papa bezig. Na zijn pensioen zou het niet beter zijn. Jammer genoeg heeft hij er nooit van kunnen genieten.”

Want dinsdag sloeg het noodlot keihard toe. Stefaan Brinckman woonde in Knokke-Heist samen met zijn echtgenote. Zij kwam net terug van een reisje, maar merkte op dat de woning nog steeds volledig was afgesloten. Ze alarmeerde de hulpdiensten en het waren uiteindelijk zij die binnen het lichaam van de 62-jarige man aantroffen. “Een noodlottige val met heel kwalijke gevolgen werd hem fataal”, zucht zijn zoon. “Het moet in de loop van dinsdag gebeurd zijn. De ontbijttafel stond nog gedekt. Zijn overlijden komt voor heel veel mensen als een shock binnen. Niet in het minste bij onszelf. We vinden wel veel steun bij de reacties van mensen. We merken dat papa bijna een monument was in Knokke-Heist.”

Kwaad mailtje

In 2018 kwam Stefaan ongewild in het nieuws toen hij zich de woede van wijlen burgemeester Leopold Lippens op de hals haalde. In een mail dreigde hij ermee honden af te knallen die rondlopen in de Zwinduinen en Polders. Brinckman schreef de mail naar eigen zeggen na een aanvaring met enkele hondenbaasjes die zich niet aan de regels hielden en met hun viervoeters steevast wandelen in verboden zones. Ook de vele hondenpoep in parken en het Zwin is een doorn in het oog voor de voorzitter van Natuurpunt. Achteraf gaf de man wel toe dat zijn uitspraken ongelukkig waren. Maar dat honden in natuurgebieden aan de leiband moeten? Daar week hij niet vanaf. Dat herinneren ze zich ook bij de West-Vlaamse milieufederatie. “Hij was de man waarop we konden bouwen voor kennis over de geschiedenis van de noordkustregio, die de kleine verhalen kende achter de politiek, ook wel eens straf uit de hoek kon komen – en dan herinneren we ons allemaal zijn aversie voor loslopende honden. Stefaan was een man waarop we konden bouwen”, klinkt het daar.

“Ach, papa was toen in zijn spreekwoordelijke digitale pen gekropen, maar natuurlijk meende hij dat niet slecht. Ik zal hem voor altijd herinneren als een enorm warm persoon. Altijd stond hij voor zijn familie klaar. Met het goede weer van de voorbije tijd hadden we nog afgesproken om samen te barbecueën. “Het lukt wel eens”, zei hij me enkele dagen geleden nog. Vooral zijn kleinzoon van 11 jaar was zijn god. En ja, ook hem leidde hij al jaren rond in natuurgebieden. Papa was overal graag gezien en was een natuurmens in hart en nieren. Zoals ik zei: we trekken ons op aan de vele mooie reacties die we krijgen”, besluit zijn zoon liefdevol. (MM)

De uitvaart van Stefaan vindt volgende woensdag plaats.