Stadslijst wil een natuurbegraafplaats in Wervik

Als het van de Stadslijst-Open VLD-Groen-Positief Project afhangt, dan wordt het aanbod op de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat in Wervik en de begraafplaats in de Kerkhofstraat in Geluwe uitgebreid met een ruimte voor een natuurbegraafplaats. “De graven zijn niet, zoals bij een traditionele begraafplaats, in rijen aangelegd, maar liggen schijnbaar willekeurig verspreid over een natuurlijk terrein”, zeggen Ann Degroote en Bert Verhaeghe.

“De graven zijn niet voorzien van een traditionele grafsteen. Ze gaan zo op in het landschap. Mensen hebben de keuze om bij een afscheid te kiezen voor het klassieke begraven of cremeren. Als men kiest voor crematie heeft men verschillende opties: de as bijzetten in een urne, begraven in een urne of uitstrooien. De laatste tijd is in Vlaanderen een nieuwe manier ontstaan als laatste rustplek voor je naasten: een natuurbegraafplaats waar overleden personen op een natuurlijke manier kunnen worden begraven.”

Een natuurbegraafplek is een zone in natuur- of bosgebied waar de as van een overledene een plaats krijgt in biologisch afbreekbare urnen zonder herdenkingstekens. Het fenomeen van natuurbegraafplaatsen komt vanuit Nederland en wint bij ons stilaan aan bekendheid, maar in tegenstelling tot bij onze noorderburen zijn er in Vlaanderen nog relatief weinig.

Wevelgem en Harelbeke

Er bestaan natuurbegraafplaatsen in recent Ravels en eerder Mechelen, Merksplas, Rekem, Drongen, Zoersel, Sint-Niklaas en al sedert 2015 Oekene. Een natuurbegraafplaats komt er ook in Schilde en Harelbeke en ook Wevelgem en Sterrebeek hebben plannen. “Het kan variëren in een weide met hoog gras, veldbloemen, een boomgaard, hier en daar een vogelhuisje of insectenhotel en enkele boomstambanken: geen gemiddelde begraafplaats, maar wel een plaats die heel rustgevend kan zijn voor nabestaanden”, aldus Ann Degroote en Bert Verhaeghe.

Een natuurbegraafplaats is een mooie en waardige aanvulling in de keuze bij overlijden

‘Er wordt een boom geplant per overleden persoon. Het is een aanvulling op de keuzes die mensen kunnen maken bij hun overlijden of het overlijden van hun naaste. Dit moet wel duidelijk zijn: het is een bijkomende keuze, naast de klassieke keuze tussen begraven of cremeren met een urne of uitstrooien.”

Overleg met ontwerper

“Ook in Wervik en Geluwe is er plaats op een natuurbegraafplaats te realiseren. De parkbegraafplaats in Wervik biedt zeker ruimte om een deel als natuurlijke begraafplaats te gebruiken en ook de weide naast de begraafplaats in Geluwe kan op een natuurlijke wijze aangelegd worden voor overleden inwoners. Het is een mooie, waardige aanvulling in de keuzes die mensen kunnen maken bij een overlijden.”

De gemeenteraad steunt unaniem het idee van een natuurbegraafplaats in Wervik, Geluwe en indien mogelijk ook in Kruiseke. Het schepencollege krijgt de opdracht om dit verder uit te werken en samen met de diensten, eventueel ondersteund door een landschapsarchitect, te realiseren tegen het einde van deze legislatuur. De gemeenteraad wordt hierbij verder betrokken en de plannen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

“We zijn zeker het idee genegen”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). “In februari zitten we samen met landschapsarchitect Andy Malengier, de ontwerper van de parkbegraafplaats.”