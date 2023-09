Stadsbader rouwt om plotse verlies Desiré Stadsbader

Geheel onverwacht is Desiré Stadsbader op 84 jarige leeftijd vrijdag overleden. De heer Stadsbader overleed op zijn geliefkoosd golfterrein te Knokke.

In de tweede generatie leidde hij het bedrijf, dat na WO II door zijn vader (Desiré Stadsbader senior) was opgericht, naar grotere hoogte, met stiefzoon en huidig CEO Dominique Valcke en zo de continuïteit van het hoog aangeschreven familiebedrijf op een exemplarische wijze.

Stadsbader had jarenlang de leiding over de bouwondernemingen Stadsbader-Flamand en was onder andere de bezieler van de bouwbeurs Matexpo. (LOO)