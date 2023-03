Stadens ereschepen Roger Reynaert overleden

In Westrozebeke is voormalig schepen Roger Reynaert op 89-jarige leeftijd overleden.

Roger Reynaert werd geboren in Westrozebeke op 13 september 1933 en overleed er op donderdag 9 maart in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze. Roger was de weduwnaar van Fernande Vandenbulcke die reeds in 1986 overleed. Hij was de levenspartner van Jeannine Deruytter.

Roger was de vader van Dirk, Johan, Kris, Conny en van Koen die het leven liet bij een verkeersongeval. Roger was politiek actief van in de jaren ’80 van de vorige eeuw tot begin de jaren 2000. Hij was gedurende een 12-tal jaar schepen van onder andere openbare werken voor de toenmalige CVP, het huidige CD&V. Na zijn politieke loopbaan kreeg hij de titel van ereschepen. De uitvaartplechtigheid vindt op vrijdag 17 maart om 11 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke. Online condoleren kan op uitvaartzorgcasier.be.