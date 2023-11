Staden opent register en koesterplek voor stilgeboren kindjes

In Staden kunnen ouders van kinderen die overlijden na minder dan 140 dagen zwangerschap vanaf 1 november terecht bij de gemeente om hun kind te registreren in een sterrenregister. Op de 4 begraafplaatsen in de gemeente is ook een koesterplek ingericht waar een symbolische gedenksteen kan neergelegd worden.

“Elk jaar worden meer dan 1.000 gezinnen in België getroffen door het verlies van een kind tijdens de zwangerschap”, vertelt schepen van leven Martine Zoete (Open VLD). “Ouders die minder dan 140 dagen zwanger zijn kunnen hun kindje tot op heden niet wettelijk aangeven. Voortaan bieden we ook hen de mogelijkheid om hun kindje te registreren in een sterrenregister. Het sterrenkindje wordt dan symbolisch geregistreerd zodat de ouders de herinnering aan hun kind een warme plaats kunnen geven.”

“Als gemeentebestuur willen we zo de ouders een hart onder de riem steken en erkennen dat hun kind deel uitmaakt van hun leven. Ouders kunnen de registratie aanvragen via het online invulformulier op www.staden.be/sterrenregister of door een afspraak te maken bij de dienst Leven in het AC/DC in de Ieperstraat 109. Ook ouders die al even terug hun kind verloren, krijgen de kans om nog een registratie te doen.”

“Daarnaast hebben we op elke begraafplaats in de gemeente een koesterplek voor sterrenkindjes ingericht”, gaat de schepen verder. “Uit vooronderzoek bleek dat er nood is aan een gedenkplek waar families die een kindje verloren hebben, ongeacht de zwangerschapstijd of leeftijd, terecht kunnen. We kiezen daarbij bewust voor een laagdrempelig concept. Iedereen die een kindje moet missen kan op eigen initiatief een gepersonaliseerde kei neerleggen op één van de koesterplekken.”

“Die zijn herkenbaar aan de ster met bijhorend gedicht in cortenstaal. In het midden van de ster staat een gedenkboom. Rond deze boom kunnen de ouders hun gedenksteen achterlaten. In de punt van de gedenkster voorziet de gemeente keien die de ouders kunnen gebruiken of personaliseren met de naam van hun sterrenkind”. (BCH)