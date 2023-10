Stad Oostende voorziet koesterweide voor sterrenkindjes

Stad Oostende vormt de kinderbegraafplaats op de Stuiverstraat om tot een koesterweide, een rustige plek voor bezinning en ontmoeting. Er werden onder andere bomen geplaatst, de paddenstoelcolumbaria worden verplaatst en er komen nieuwe zitbanken.

Op de begraafplaats Stuiverstraat is een aparte kinderbegraafplaats voorzien. Stad Oostende wil van deze plaats een koesterweide maken, een rustige plek voor bezinning en ontmoeting.

Er werden ondertussen drie bomen geplant waar ouders van sterrenkindjes een wit lintje kunnen hangen. De ouders die aangifte doen van een overlijden, ontvangen namelijk een lintje om in de bomen van de koesterweide te hangen. Deze aangifte kan in Oostende voor alle stilgeboren kinderen, ongeacht hoe lang ze in de buik gezeten hebben. Ze worden dan symbolisch geregistreerd in het sterrenregister.

Er staan nog een aantal veranderingen op de planning:

de paddenstoelcolumbaria worden over de gehele koesterweide verspreid

er worden zitbanken geplaatst om extra comfort te bieden

in een latere fase wordt de bestaande blauwe omheining vervangen door een groene haag

“We zetten een belangrijke stap door de kinderbegraafplaats op de Stuiverstraat te transformeren tot een serene koesterweide. Deze herinrichting omvat de aanleg van bomen, paddenstoelcolumbaria en nieuwe zitbanken om een rustgevende omgeving te creëren waar dierbaren van overleden (sterren)kindjes troost kunnen vinden. Met deze initiatieven willen we steun bieden aan ouders en familieleden in hun rouwproces, en hen de gelegenheid geven om hun verdriet te delen en dierbare herinneringen te koesteren”, zegt schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid Hina Bhatti.

In november wordt gestart met de verplaatsing van de paddenstoelcolumbaria. Deze werken zullen met de uiterste zorg en respect uitgevoerd worden. De urnenpaddenstoelen komen voortaan op een betonnen ondergrond, die gemakkelijker te onderhouden is. Ook de zitelementen komen op deze ondergrond, zodat er een meer rustig, natuurlijk geheel ontstaat. De stad wil de beschikbare ruimte optimaal benutten door de paddenstoelcolumbaria harmonieus te integreren met de bomen en de toekomstige zitbanken.