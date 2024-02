Stad Izegem opent sterrenregister voor stilgeboren kindjes: “Troost en steun voor ouders”

De stad Izegem stelt een register voor sterrenkindjes open. Ouders van sterrenkindjes kunnen zo hun kind, ongeacht de duur van de zwangerschap, symbolisch registreren en het een plaats geven.

Ouders die een kind verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap, hebben wettelijk gezien geen mogelijkheid om hun kind te laten registreren. “Dat hun kindje officieel nooit bestaan heeft, zorgt vaak voor traumatische ervaringen bij ouders. Er is geen groter verdriet dan dat van een ouder die een kind verliest. Dat geldt ook voor ouders van kindjes die tijdens de eerste maanden van een zwangerschap overlijden. Het sterrenregister is een symbolisch gebaar waarmee we ouders troost en ondersteuning bieden in hun rouwproces”, vertelt burgemeester Bert Maertens.

Klein aandenken

Een registratie in het sterrenregister is mogelijk ongeacht de duur van de zwangerschap en ongeacht de datum van de geboorte. Ouders kunnen hun sterrenkindje op twee manieren registreren. Dat kan online, via dit adres, of op afspraak in het stadhuis.

“Na de registratie krijgen de ouders een bewijs van inschrijving in het sterrenregister en een klein aandenken in de vorm van een gedichtje en een potlood met bloemenzaadjes. Die bloemenzaadjes kunnen zo letterlijk uitgroeien tot een mooie, liefdevolle herinnering aan hun overleden kindje”, besluit schepen van Huis van het Kind Ann Van Essche.