Stad Brugge heeft voortaan een register voor sterrenkindjes

Stad Brugge heeft voortaan een sterrenregister voor kinderen die overlijden na minder dan 140 dagen zwangerschap.

Als een kindje na meer dan zes maanden zwangerschap of kort voor of na de geboorte overlijdt, moet daar aangifte van worden gedaan bij de dienst Burgerzaken van de Stad. Vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen ouders die dat willen hun kindje ook wettelijk aangeven en een voornaam geven.

Hart onder de riem

Ouders waarvan het kindje na minder dan 140 dagen zwangerschap overlijdt, kunnen wettelijk gezien geen aangifte doen. De Stad wil de ouders van een sterrenkindje echter een hart onder de riem steken door hen de mogelijkheid te bieden om het kindje in een sterrenregister te registreren. Het sterrenkindje wordt dan symbolisch geregistreerd. Stad Brugge wil zo aan de ouders erkennen dat het kindje deel uitmaakt van hun leven.

Ouders die in Brugge zijn gedomicilieerd, kunnen deze registratie aanvragen via een online invulformulier of door na afspraak langs te komen in het Huis van de Bruggeling. Na de registratie ontvangen de ouders een kaartje van de registratie in het sterrenregister en worden zij uitgenodigd om een boom aan te planten in het geboortebos. Ook ouders die een tijdje geleden hun kindje verloren, krijgen de kans om nog een registratie te doen.

Verdriet

Schepen van Burgerzaken Jasper Pillen stelt: “Er is geen groter verdriet dan dat van een ouder die een kind verliest. Of dat nu voor, tijdens of na de geboorte is. Met de uitrol van dit sterrenregister en de sterrenweide die er binnenkort komt, laten we als stadsbestuur voelen dat we het verdriet van elke ouder die een kindje verliest mee willen helpen dragen.”