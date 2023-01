Sportclubs reageren aangeslagen op overlijden Daan (14): “Hij was erg geliefd bij ons”

De dood van de Waregemse tiener Daan Terens (14) op 9 januari maakt heel wat los in Waregem en omstreken. De 14-jarige leerling van de Sint-Paulusschool zou uit het leven gestapt zijn door aanhoudend pestgedrag. Bij Rugbyclub Waereghem en Boksclub Siam Gym in Zwevegem, twee clubs waar Daan actief was, reageren ze verslagen op zijn overlijden.

De 14-jarige Daan was sinds een jaar of drie lid van boksclub Siam Gym in Zwevegem. Samen met zijn vader ging hij er tot twee keer per week naartoe. “Daan was altijd zijn opgewekte zelve, hij vertelde heel veel: een echte optimist. Hij was hier erg geliefd”, vertelt Bruno Derycke (40), uitbater en trainer bij boksclub Siam Gym. “Hij lag heel goed in de groep, en kreeg veel complimenten van zijn medesporters.”

Daans papa heeft de club donderdag ingelicht over zijn overlijden. Dat kwam als een grote schok – Bruno Derycke (uitbater Boksclub Siam Gym)

Bruno was er totaal niet van op de hoogte dat Daan gepest werd. “Daans papa heeft de club ingelicht over zijn overlijden, dat als een grote schok kwam”, zegt hij. “Ook bij de leden heerst er grote verslagenheid. Niemand had dit zien aankomen. Daans vader is al op de club geweest, en heeft zelfs na training meer dan anderhalf uur lang met andere leden gesproken. Iedereen condoleerde hem op hun eigen manier.”

De BKBMO (Belgische Boksfederatie) beveelt elke club aan om een verantwoordelijke aan te stellen die leden met mentale problemen of beslommeringen kunnen helpen. Ook Bruno onderschrijft die aanbeveling. “Een aanspreekpunt binnen de club hebben wij ook. Helaas kunnen jongeren hun problemen soms makkelijk verbergen, en dan wordt het heel wat moeilijker om problematische situaties te signaleren. Ik zou jongeren die moeilijkheden ervaren, of het mentaal lastig hebben, dan ook willen oproepen om daarover te praten met mensen die ze vertrouwen, zoals een trainer in hun sportclub.”

Daan Terens (midden, met bal) was actief bij de U16 van Rugbyclub Waereghem. © Rugbyclub Waereghem

Pestgedrag

Op Facebook stelde Bruno iedere vorm van pestgedrag aan de kaak. Zijn scherpe post kreeg ondertussen meer dan 3.000 likes en werd 1.600 keer gedeeld. “Blijkbaar delen heel wat mensen mijn mening”, aldus Bruno. “Ik ken Thomas Vandemeulebroucke, hij is ook gevechtsporter en de advocaat van de familie Terens. Ik hoop dat hij erin slaagt een uitspraak af te dwingen dat duidelijk maakt dat pesten fataal kan zijn.”

Emotioneel moment op zondag 15 januari voor de match tussen Rugbyclub Waereghem en Dendermonde Rugby Club. Alvorens de match beginnen, hielden de teams een minuut stilte voor Daan Terens, lid van de U16 bij Rugbyclub Waereghem. © Sportipik

Daan was naast bokser ook lid van Rugbyclub Waereghem. Ook voor Tom Caes, voorzitter van Rugbyclub Waereghem, kwam Daans overlijden hard aan. “Daan was heel geliefd binnen onze club. Het was dan ook heel triest te vernemen dat hij buiten onze Rugbyclub niet overal dezelfde vriendschap en waardering gekregen zou hebben die hij verdiende. Verder wensen wij hier niet verder over uit te wijden en alles sereen te houden uit respect voor zijn familie, vrienden en teamgenoten.”