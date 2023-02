Spelers Winkel Sport B rouwen na overlijden van doelman Arne Espeel (25): “Het was echt muisstil in onze kantine”

De 25-jarige doelman Arne Espeel is zaterdagnamiddag overleden nadat hij onwel werd op het veld. Dat gebeurde vlak nadat hij een penalty had gestopt voor zijn ploeg in tweede provinciale bij het tweede elftal van Winkel sport in de thuiswedstrijd tegen Westrozebeke.

Bij een 2-1-voorsprong in het begin van de tweede helft kreeg Winkel Sport B een penalty tegen. Arne Espeel stopte de strafschop, maar werd vlak daarna onwel en viel op de grond. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen meteen over tot reanimatie. De 25-jarige doelman werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis, daar overleed hij later op de avond. Maandag volgt een autopsie.

Arne Espeel is de neef van de Ledegemse schepen Emiel Debusseré. Zijn broer is tweede doelman bij de eerste ploeg van Winkel Sport. Arne was niet getrouwd, maar had wel een vriendin. Hij woonde bij zijn ouders en had nog een oudere zus en een jongere broer. De doelman studeerde af als handelsingenieur en ging dan aan de slag bij Picanol in Ieper, waar hij werkte als Project Engineer Supply Chain.

Van euforie naar groot verdriet

Winkel Sport is in diepe rouw. “Meteen zagen onze spelers dat er iets ernstigs aan de hand was”, reageert sportief verantwoordelijke Wim Dupont een dag na de feiten. “Onmiddellijk werden de hulpdiensten verwittigd en startte de reanimatie door enkele omstaanders met een EHBO-opleiding. Uiteindelijk werd Arne in kritieke toestand nog overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij uiteindelijk overleden. Toen dit nieuws binnenkwam, was het echt muisstil in onze kantine. Het was dus echt van euforie door de gestopte strafschop naar groot verdriet in enkele seconden.”

“Hoe gaan we Arne herinneren? Arne was een clubboy, want hij speelde hier al van kleinsaf en zou hier waarschijnlijk ook blijven. Het was een rustige en sympathieke gast over wie ik dan ook geen enkel slecht woord kan zeggen. Hij was dit seizoen ook persoonlijk heel goed bezig en bewees dit nogmaals met die gestopte strafschop. Ook bij de jeugd was hij een graag geziene persoon als keepertrainer. Het is zeker voor Winkel sport in zijn geheel een groot verlies, maar in eerste instantie uiteraard ook voor zijn familie.”

De ploegmaats van Arne Espeel komen zondagmiddag rond 13 uur samen in de kantine om bij te praten. “Dat gebeurt in een heel serene sfeer. Daar zullen we wellicht beslissen wat er de komende weken allemaal gaat gebeuren en wat niet. Het is namelijk een situatie die we als club, ondanks onze rijkgevulde geschiedenis, nog nooit hebben meegemaakt.”

(SBR/BF)