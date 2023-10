Speelplaats basisschool kleurt wit om vermoorde juf Annelies (42) te herdenken: “Als teken van hoop”

De leerlingen en personeel van vrije basisschool De Graankorrel en de kleuterscholen in Wervik hielden vrijdagvoormiddag op de speelplaats van de hoofdschool een stil moment ter nagedachtenis van de vorige week vermoorde juf Annelies Verschaeve (42).

“De leerlingen kregen de vraag om, indien mogelijk, zich in het wit te kleden en dat werd massaal opgevolgd”, zegt waarnemend directeur Jos Depoortere. “We kozen voor wit als teken van verbondenheid met elkaar en teken van hoop.”

Men liet witte ballonnen op. Ook in het Sint-Jozefscollege in de Koestraat leeft men mee met alle familieleden, vrienden, collega’s en leerlingen van juf Annelies. Er werden veel kaartjes geschreven en kwam men die afgeven tijdens het stil moment. Eerder werd er ook al een fonds opgericht om, als eerbetoon aan Annelies, kansarme kinderen te steunen.

Uitvaart

De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. Parkeren in de buurt wordt niet evident want het is dit weekend kermis in Geluwe en een groot deel van de Sint-Denijsplaats staat vol met kermisattracties. Wat verderop zijn er in de Wervikstraat twee grote parkings aan het GC Gilwe en Triamant.

Om de talrijke opkomst in goede banen te leiden, neemt de stad enkele maatregelen. Er geldt vanaf 8 uur een parkeerverbod in de Beselarestraat en Sint Denijsplaats tussen de Kloosterstraat en het kruispunt met verkeerslichten (N8).

De Beselarestraat wordt tussen de Jeruzalemstraat en het kruispunt met verkeerslichten (N8) voor alle verkeer afgesloten van 8 uur tot 11.30 uur. In de Beselarestraat is tussen de Kloosterstraat en Jeruzalemstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten.