Spaanse politie onderzoekt overlijden van Brugse vrouw

De Spaanse politie onderzoekt de dood van een Brugse vrouw (83), wiens lichaam woensdag in een appartement in Fortuna nabij Murcia werd gevonden naast dat van haar man. Hij verkeert in kritieke toestand. Wellicht gaat het om een wanhoopsdaad, schrijft Het Nieuwsblad.

Het was de vrouw die elke dag het koppel ging verzorgen, die alarm sloeg bij de politie toen ze twee dagen na elkaar voor een gesloten deur stond, aldus Het Nieuwsblad. Binnen in het appartement, in het centrum van de gemeente Fortuna (Murcia), werd de man met een zwakke pols aangetroffen. Naast hem een fles whisky en een lege verpakking van medicijnen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar wordt nog altijd voor zijn leven gevreesd. Voor zijn vrouw kwam alle hulp te laat.

Een autopsie zal de doodsoorzaak moeten bepalen. Volgens de Guardia Civil worden daarbij alle pistes nog onderzocht, maar alles wijst erop dat ze samen uit het leven wilden stappen. Leon Arthur D. (82) en zijn vrouw Iris (83) waren uit Brugge afkomstig, maar verhuisden lang geleden naar Spanje. Ze zouden kinderloos gebleven zijn.

Het koppel werd de jongste jaren somberder naarmate de gezondheid van de vrouw verslechterde. “Zij kon zich amper nog bewegen, hij had ook veel kwalen en zat vaak op de bank. Hij wilde voor haar zorgen, maar miste de kracht”, aldus de uitbater van de bar onderaan het appartementsgebouw aan de Spaanse lokale krant La Verdad.