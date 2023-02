Skiër (26) uit Knokke-Heist komt om het leven na zwaar ongeval in Oostenrijk: “Ongelukkige valpartij met zeer zware gevolgen”

Een 26-jarige man uit Knokke-Heist is dinsdag om het leven gekomen bij een skiongeval op een zwarte piste in Oostenrijk. Het drama gebeurde in Rohrberg, in het skigebied Zillertal Arena. Het verdriet om de jongeman, een bekend figuur in de kustgemeente, is groot.

Het ongeval vond dinsdagvoormiddag plaats op de dalafdaling vanaf de Wiesenalm. De 26-jarige jongeman was met een negenkoppige vriendengroep afgezakt voor een zorgeloze skivakantie. Ze waren al enkele dagen in het skigebied, toen het noodlot toesloeg.

Zwarte piste

De twintiger en zijn vrienden waren op een zwarte piste aan het skiën, toen het in een afdaling fout liep. Wat er precies gebeurde, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. “Niemand heeft het ongeval zelf zien gebeuren”, vertellen zijn vrienden vanuit Oostenrijk. “Door het bruggetje zag je niet hoe gevaarlijk het daar naar beneden ging. Verschillende mensen zijn daar toen gevallen.”

“Hij was een ervaren skiër en had ook zijn helm op. Het was een ongelukkige valpartij met zeer zware gevolgen”

Op de laatste steile helling, net voor de Astner-brug, zou hij omstreeks 11.40 uur de controle verloren zijn. De man maakte een zware val en bleef vervolgens roerloos naast de piste liggen. De reddingsdiensten zetten nog een reddingsactie op poten, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

Geen roekeloos skigedrag

De 26-jarige jongeman was in Knokke-Heist een graag gezien figuur. Het verdriet om de twintiger is groot. Familie van de jonge twintiger is ondertussen aangekomen in Oostenrijk. De vriendengroep is zwaar onder de indruk van het ongeval, maar benadrukt dat er van roekeloos skigedrag geen sprake was. “Hij was een ervaren skiër en had ook zijn helm op. In lokale Oostenrijkse media lezen we dat hij aan hoge snelheid ten val kwam, maar dat klopt niet. Op die plaats kon je gewoon geen hoge snelheid halen. Het was een ongelukkige valpartij met zeer zware gevolgen.” (MM)