Sint-Jozefscollege rouwt om plots overlijden van leerlinge: “Ze heeft voor altijd een plekje in ons hart”

Het Sint-Jozefscollege in Torhout is in diepe rouw na het plotse overlijden van een leerlinge. Een meisje van 15 jaar overleed maandagmorgen compleet onverwacht.

Met een emotioneel bericht op Facebook meldt het Sint-Jozefscollege het overlijden van een 15-jarige leerlinge Moderne Talen. “We hebben haar leren kennen als een heel wijze, intelligente, gevoelige en talentvolle leerling met een brede interesse”, klinkt het.

“Ze krijgt voor altijd een plaats in ons College-hart. Wij wensen dat de liefde voor haar iedereen de nodige kracht mag geven om verder te gaan.” De school ging maandag in gesprek met de zwaar aangeslagen klasgenoten. Er werd ook een rouwhoekje ingericht.