Sint-Jozef Humaniora in Brugge rouwt om juf Elisa (31)

Het Sint-Jozef Humaniora in Brugge is in diepe rouw. Zaterdag overleed Elisa de Arriba, leerkracht Engels, Frans en Spaans na een slepende ziekte. Op vrijdag 13 januari zou ze 31 jaar geworden zijn.

“Hoewel we wisten dat Elisa ongeneeslijk ziek was, zijn we allemaal heel erg aangeslagen”, reageert directeur Diederik Maes. “Als oud-leerlinge had ze een bijzondere band met deze school. Ze was dan ook heel tevreden toen ze hier in 2015 aan de slag kon als leerkracht talen. Ze was een gemotiveerde en heel enthousiaste lesgeefster. Een geboren lerares die leefde voor haar passie. Ze zette zich ook met hart en ziel in voor de creatieve projecten op school. Ze werkte in 2018 nog enthousiast mee aan ons vijfjaarlijkse muzische totaalspektakel.”

“Ze was ook één van de drijvende krachten achter het project Bilbao. Mede door haar Spaanse roots had ze uitstekende contacten met de school uit Baskenland waarmee we een jaarlijkse uitwisseling organiseren.”

Hersentumor

Elisa kreeg enkele jaren geleden te horen dat ze een ongeneeslijke hersentumor had. Ze bleef enthousiast lesgeven tot ze uiteindelijk in september 2021 definitief moest afhaken. “Elisa was ongelooflijk moedig en sterk”, herinnert directeur Diederik Maes zich nog heel goed. “De manier waarop ze omging met haar ziekte was bewonderenswaardig. Dit is de herinnering aan Elisa die iedereen hier op school zal koesteren: een sterke vrouw en een collega die we heel hard zullen missen.”

Bezinningsmoment

Op haar verjaardag, komende vrijdag, organiseert de school een bezinningsmoment voor de personeelsleden. Daarnaast krijgt iedereen deze week ook de kans om in een rouwhoek even stil te worden en terug te denken aan Elisa. Vooral de leerlingen van de derde graad hebben haar goed gekend. “Voor heel wat collega’s, die nog steeds een nauw contact onderhielden met Elisa, is dit een harde klap. Uiteraard zijn onze gedachten ook bij haar familie, haar partner en haar dochtertje. Voor hen is het overlijden van Elisa een onbeschrijflijk groot verlies.”

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 14 januari, daags na haar verjaardag, in de parochiekerk van Sint-Baafs in Sint-Andries. Aan de familie en vrienden biedt de redactie haar oprechte deelneming aan.

(PDC)