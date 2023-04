Sint-Baafs-Vijve rouwt om André Naessens

In Sint-Baafs-Vijve wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van André Naessens (76). Hij was politiek actief en zette zich ook op tal van andere vlakken in voor de medemens.

“De Sint-Bavovrienden zijn in diepe rouw”, staat het op de Facebookpagina van de Hondenzwemming Senteboas. “Met veel droefheid moesten we het overlijden van onze secretaris André Naessens vernemen.” Naessens was niet alleen secretaris van de Sint-Bavovrienden, hij was als presentator ook al jarenlang het gezicht bij de welbekende Hondenzwemming. Hij zat nooit verlegen om een kwinkslag doorheen zijn microfoon. De vorige editie moest hij de presentatie overlaten wegens zijn ziekte, een ziekte die hij niet kon winnen.

Verknocht aan zijn gemeente

André was elektricien tijdens zijn actieve loopbaan. Hij was verknocht aan Sint-Baafs-Vijve waar hij was komen wonen sinds zijn huwelijk. Hij kwam er tussen zijn bezigheden door vaak de stilte opzoeken in de buurt van het André Demedtshuis en wierp er ook af en toe eens lijntje in de oude Leie. Zijn band met die oude Leie-arm was duidelijk onverbrekelijk, want het is ook daar dat de hondenzwemming plaatsvindt. Ook politiek is André Naessens actief geweest net als in de wielerclub De Sint-Bavovrienden.

André laat zijn vrouw Anny en drie kinderen na. Hij was intussen ook al meermaals grootvader en overgrootvader.