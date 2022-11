Simonne Van Parys (95), grootmoeder van Vlaams minister Benjamin Dalle, overleden

Simonne Van Parys is rustig overleden op vrijdag 18 november 2022 in het woonzorgcentrum De Stek in Sijsele. Ze werd geboren op 26 juli 1927 in Damme, en woonde tot 2020 thuis, in de Kerkstraat.

Simonne was de echtgenote van Jan Dalle († 2014) en de moeder van Dirk Dalle (Christine Goffin), Marc Dalle (Marleen Breemersch), en Koen Dalle (Ann Dujardin). Haar zes kleinkinderen: Joost, Benjamin, Lieselot, Valerie, Lana en Fabian, delen in het verdriet. De jeugdherinneringen aan de boerderij van hun oma en opa in de Kerkstraat zullen ze blijven koesteren. Hun oma zelf, zullen ze herinneren als een kranige en trotse madam, zuinig met complimenten maar met een hart van goud.

Simonne was de grootmoeder van huidig Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V), waar ze enorm fier op was.

De uitvaartplechtigheid, in familiale kring, zal opgedragen worden in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Damme. Na de crematie zal de as worden bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof in Damme. (LD)