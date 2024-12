Simonne Broutin (101) overleden in Menen

In woonzorgcentrum Andante Menen is zaterdag eeuwelinge Simonne Broutin (101) gestorven. Ze werd geboren op 17 oktober 1923 in Menen en verbleef sinds november 2019 in het rusthuis. Voorheen woonde Simonne in de Dadizelestraat in Menen.

Simonne was de weduwe van Jules Depoortere en samen kregen ze twee kinderen, een stilgeboren meisje en een zoon Johnny. Er zijn alsook drie kleinzonen: Joan, Björn en Steve, vier achterkleinkinderen Sharon, Brandon, Axelle en Lara en twee achterachterkleinkinderen Roel en Flo.

Simonne is altijd huisvrouw geweest en was een grote dierenliefhebber. Zij en haar man zijn nooit zonder kat en hond geweest. In haar vrije tijd deed Simonne graag handwerk.

De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van de begraafplaats Dadizelestraat in Menen op vrijdag 3 januari om 14 uur.

Een laatste groet kan in het funerarium Serrus, Moorselestraat 153 in Menen, maandag van 17 tot 19 uur, dinsdag en donderdag van 17 tot 18.00